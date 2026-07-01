Il fantasista, reduce da una stagione da urlo con l'Isola Capo Rizzuto, è tra i giocatori più desiderati dell'estate. I biancoverdi superano la concorrenza di Sambiase e Rossanese

Con l'arrivo di luglio, il calciomercato dilettantistico e semi-dilettantistico entra ufficialmente nella sua fase più calda. Le trattative si fanno frenetiche e i direttori sportivi sono a caccia del colpo perfetto per infiammare le piazze. Tra i nomi che stanno letteralmente scatenando una vera e propria asta estiva, spicca quello di Antonio Ranieri.

Il fantasista è reduce da una stagione straordinaria, dove è stato il leader e il protagonista assoluto della salvezza dell'Isola Capo Rizzuto. I numeri, d'altronde, parlano chiaro: 12 gol e 6 assist, un bottino che lo consacra come uno dei pezzi più pregiati di questa sessione di trasferimenti. Ma oltre ai numeri c'è di più: a rendere Ranieri un profilo così ambito sono l'estro cristallino, la qualità tecnica e, soprattutto, una serietà professionale e un'indole al lavoro che lo rendono un uomo spogliatoio esemplare.

Derby di mercato e l'affondo biancoverde

Inutile dire che la corte attorno al giocatore è serratissima. Nei giorni scorsi avevamo raccontato del forte interessamento del Sambiase (leggi qui) (Serie D, girone I) e della Rossanese, club che non nasconde le proprie ambizioni di vertice nel prossimo campionato di Eccellenza calabrese. Due piazze blasonate e affascinanti, che però nelle ultime ore devono fare i conti con un terzo, prepotente incomodo. Nelle ultime ore si è registrato l'inserimento deciso della Vigor Lamezia.

Il club biancoverde, militante anch'esso nel girone I di Serie D, avrebbe effettuato uno scatto importante, superando sia i "cugini" del Sambiase che la concorrenza della Rossanese nelle preferenze del calciatore.

Fumata bianca vicina?

I contatti tra l'entourage di Ranieri e la dirigenza della Vigor Lamezia sembrano essere ben avviati e in fase avanzata. Sebbene non ci sia ancora il sigillo dell'ufficialità, passaggio sempre delicato nelle dinamiche di mercato, i rumors si fanno sempre più insistenti: il futuro del talento ex Isola Capo Rizzuto potrebbe presto tingersi di biancoverde.

I tifosi lametini sognano già i suoi colpi di genio; alle altre pretendenti, invece, non resta che sperare in un clamoroso contro-movimento dell'ultimo minuto. Una cosa è certa: la telenovela Ranieri è vicina al capitolo finale.