Si può affermare, senza paura di essere smentiti, che Antonio Ranieri è stato il vero e proprio faro dell'Isola Capo Rizzuto e il principale trascinatore del club giallorosso nell'ultimo campionato di Eccellenza. Tante sono state le difficoltà della squadra isolana, partita con obiettivi di playoff e arrivata al traguardo con una salvezza "anonima" ma che sa di impresa stoica per le situazioni che si erano create. A dicembre una rosa smembrata e con mister Gregorace costretto a lavorare con i giovani e con quei 5-6 Over rimasti, tra cui Antonio Ranieri che si è dimostrato non solo professionale e serio ma anche di parola, rimanendo fino alla fine solo per il suo mister.

Sambiase interessato

Ben dodici gol e sei assist (e non è un attaccante) per lui che, inoltre, ha disputato trenta partite su trenta con i giallorossi saltando solamente quindici minuti durante tutto l'anno. Insomma, la qualità e l'estro di questo giocatore non si discutono e si amplificano rapportate alla sua professionalità e alla sua indole al lavoro e al miglioramento.

Detto ciò, e con questi numeri stagionali, inutile dire che è e sarà uno dei pezzi pregiati dell'imminente mercato estivo poiché oggetto del desiderio di molte squadre. Al momento quella più decisa ad affondare il colpo sembra essere il Sambiase, con il quale ci sono già stati diversi contatti per cercare di intavolare una trattativa. Una piazza, inoltre, che potrebbe anche essere gradita al centrocampista giallorosso poiché non solo gli garantirebbe una Serie D competitiva, ma anche per la cultura della compagine sambiasina sui giovani e sul modo di fare calcio. In tal senso il ds Samele si è già mosso, ma parlare di trattativa ancora è presto.

Sirene dall'Italia e dall'estero

Non solo il Sambiase però, anche perché qualche altra compagine si è fatta sentire. In Eccellenza, per esempio, qualche informazione l'ha presa la Rossanese che, dopo un'annata anonima, cambierà molto in estate e punterà a cose importanti. Più defilate, ma non da escludere, possibili destinazioni fuori regione e anche all'estero. In Italia alla finestra ci sarebbe la Dianese ma vanno segnalate anche le sirene di una squadra di Serie A in Lettonia.