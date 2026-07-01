Il Kratos Bisignano non perde tempo e pianifica il futuro con largo anticipo. Archiviata una stagione d’esordio in Promozione A da incorniciare, dove la compagine cosentina ha conquistato un’ampia salvezza e dimostrato di poter competere a viso aperto con chiunque, nonostante l'etichetta di matricola, la società ha già gettato le basi per il prossimo campionato.

Con il calciomercato estivo ormai alle porte, la priorità assoluta del club era blindare la panchina. La decisione era nell'aria da settimane e, nelle ultime ore, ha trovato i crismi dell'ufficialità: Lorenzo Barbieri è il nuovo allenatore del Kratos Bisignano.

Una scelta di cuore e strategia

Affidare la guida della prima squadra a Barbieri rappresenta una mossa tanto romantica quanto strategicamente intelligente. Barbieri è un bisignanese doc, elemento che garantisce un legame viscerale con la maglia e con la piazza. Inoltre garantisce continuità e conoscenza. Nella scorsa stagione ha guidato magistralmente la Juniores gialloblù, il che significa una conoscenza profonda dell'ambiente, delle dinamiche interne e, soprattutto, del vivaio.

Non si tratta dunque di un salto nel buio, ma di una soluzione interna che porta con sé certezze e la possibilità di valorizzare i giovani talenti locali. Insomma, questa scelta deve essere vista anche come un chiaro segnale: il Kratos Bisignano vuole consolidarsi, e per farlo riparte dalle proprie radici e dalle proprie certezze interne. Con la questione panchina ufficialmente risolta, la società può ora concentrarsi sul mercato per puntellare la rosa e regalare a mister Barbieri i tasselli giusti per una nuova stagione da protagonisti.