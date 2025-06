Si conferma essere tra le più attive di questo iniziale calciomercato estivo lo Sporting Polistena che, dopo aver abbracciato la Promozione, non si ferma nel suo progetto con l'intento di essere protagonista anche l'anno prossimo.

Colpo Guerrisi

A tal proposito il club polistenese, dopo essersi assicurato il difensore Alessandro Dascoli, chiude anche per Ferdinando Guerrisi. Accordo totale infatti per il fantasista classe 2002 che vanta un percorso calcistico di rilievo: cresciuto nei settori giovanili di Catanzaro e nell’Under 17 del Sassuolo, ha poi maturato esperienza in Serie D con Cittanovese e Roccella, per poi proseguire il proprio cammino in Promozione con la Gioiese e in Eccellenza con Soriano e Brancaleone. Esterno offensivo dotato di spiccate qualità tecniche e notevole rapidità, Guerrisi rappresenta un elemento di grande valore, in linea con il progetto societario orientato alla costruzione di una rosa competitiva, fondata su profili affidabili, motivati e funzionali alla visione tecnica della società.

Le parole del ds Ciccia

Altro colpo del direttore sportivo Vincenzo Ciccia che si espone così in merito al nuovo acquisto: «Siamo particolarmente soddisfatti di aver inserito nel nostro organico un giocatore dalle comprovate qualità tecniche e caratteriali. Nonostante la giovane età, la sua esperienza e la determinazione a migliorarsi lo rendono un elemento prezioso per il nostro gruppo». L'organico si sta formando sempre di più.