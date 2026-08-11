Un mercato estivo da assoluto protagonista per lo Sporting Polistena. La società pianigiana si proietta a grandi passi verso il prossimo campionato di Promozione B con ambizione e determinazione, lavorando senza sosta per consegnare al tecnico Francesco Ferraro una rosa pronta a dar battaglia su ogni campo.

La regia è affidata al direttore sportivo Vincenzo Ciccia, attivo su più fronti per perfezionare gli ultimi dettagli di un organico nato sotto il segno della continuità e della qualità.

Cinque giovani in prima squadra

La strategia della dirigenza si è basata su una regola fondamentale: confermare le basi solide e valorizzare i profili capaci di fare la differenza. In questa ottica si inserisce l'ufficializzazione di cinque elementi che entrano a far parte della prima squadra rossoverde: il portiere Nicola Pochiero, estremo difensore di comprovata affidabilità; il terzino Antonio Arevole, laterale capace di garantire sia spinta offensiva che copertura difensiva; l’esterno Giuseppe Palaia; il centrocampista Vincenzo Rodofili, elemento dinamico e duttile; e l’attaccante Giacomo Calcopietro, punta d'area dotata di fiuto per la rete e grande mobilità.

Il colpaccio

A far brillare la campagna acquisti del club è però la firma sull'ultimo colpo nel reparto avanzato: Alessio Viola è ufficialmente un nuovo giocatore dello Sporting Polistena. Un innesto di altissimo profilo che porta in dote esperienza, carisma e indiscutibile senso del gol.

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, con cui ha collezionato il debutto nella massima serie, Viola vanta una carriera di rilievo costruita tra i professionisti e i principali tornei dilettantistici. Tra B e C ha vestito maglie blasonate come quelle di Monza, Benevento, Carpi, AlbinoLeffe, Frosinone, Foggia, Taranto e Virtus Francavilla, per poi proseguire il suo percorso con Cittanovese, San Luca e, da ultimo, Taurianova Academy, confermando costante continuità realizzativa.

Entusiasta il direttore sportivo Vincenzo Ciccia al momento dell'annuncio: «Siamo felici di accogliere Alessio tra noi. È un attaccante completo che combina tecnica sopraffina, personalità e un innato fiuto per il gol. La sua leadership e le sue qualità all'interno dell'area di rigore rappresenteranno una risorsa decisiva per il nostro reparto offensivo».