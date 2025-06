Il pensiero dei due presidenti della società reggina sulla stagione appena trascorsa: «Peccato solo per la sconfitta nella finale play off e per i punti persi in casa durante la regular season»

Era tra le novità del campionato poiché rappresentava una società e un club in un certo senso nuovo, alla fine però il Val Gallico ha recitato un ruolo da protagonista nell'ultimo campionato di Promozione B, chiuso anche con qualche rammarico per le potenzialità della squadra. Insomma, nel complesso è stata sicuramente un'annata positiva e adesso si punta a programmare la prossima stagione per crescere ulteriormente e lottare per i vertici.

Le parole di Lo Presti

Prima di tuffarsi nel mercato estivo, però, ecco che la dirigenza gallicese tiene a fare un'analisi complessiva della stagione appena trascorsa e culminata con una finale play off. A fare il bilancio sono stati i due presidenti, Antonio Lo Presti e Gianluca Califano. Soddisfatto innanzitutto Lo Presti: «Il bilancio è sicuramente positivo. Ricordo un anno fa quando creammo questa fusione tra Gallico Catona e Val Gallico da lì siamo riusciti a creare qualcosa di molto bello ed emozionante, soprattutto in relazione ai rapporti che si sono creati sia in campo che nel territorio circostante. Ovviamente sarebbe stato top raggiungere l'obiettivo sportivo, dal momento che eravamo arrivati quasi alla fine. Sono comunque contento sia a livello personale che societario».

Un girone di ritorno a 100 all'ora per il club gallicese, che con l'arrivo di Francesco Corapi in panchina ha chiuso con un virtuale primo posto: «Nel ritorno è stata una grande cavalcata, nonostante ci fosse qualcuno scettico sulle nostre possibilità ma la cosa più importante è essere arrivati a fare il quadro della situazione sapendo che il Val Gallico ha recitato un ruolo da protagonista. Purtroppo il calcio può essere crudele perché alla fine fine vince una sola, anzi due se contiamo la vincitrice dei play off».

Le parole di Califano

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'altro presidente, Gianluca Califano: «Mi riallaccio al discorso di Lo Presti circa la fusione e, a distanza di un anno, possiamo dire che è stata una scelta corretta anche in virtù dei rapporti che si sono instaurati. Qualcuno era scettico circa questo passaggio, però siamo riusciti a unire le forze poiché era molto importante diventare un'entità unica nel territorio. Quanto all'aspetto tecnico, possiamo ritenerci soddisfatti anche se rimane il rammarico per i play off persi immeritatamente. Purtroppo durante l'arco della stagione regolare abbiamo perso un po' troppi punti in casa che non ci hanno consentito di lottare per i primissimi posti. I direttori Serrao e Gatto comunque sono già al lavoro per cercare di trattenere gli elementi fondamentali e di rinforzare una rosa già di alta qualità».