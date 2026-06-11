Il calciomercato estivo dilettantistico deve ancora entrare nel vivo ma già tanti sono i movimenti "sottobanco" e le diverse e valide pedine sulla piazza che potrebbero infiammare o influenzare le scelte nella costruzione della rosa.

Il bilancio di Zappalà

Tanti i giocatori "liberi" e sulla piazza, molti anche molto giovani e promettenti come per esempio Lorenzo Zappalà. Il talentuoso centrocampista, classe 2005, è reduce da una stagione particolare e costellata da diverse difficoltà, basti pensare che nella prima metà di stagione ha indossato la maglia di un Castrovillari già "rassegnato" al proprio destino e, nella seconda parte, quella di un Cittanova che rassegnato lo è diventato.

Ecco allora il suo bilancio in merito, ai microfoni di LaC News24: «Sì, è stata una stagione particolare e molto formativa. Ho vissuto due realtà diverse, prima a Castrovillari e poi a Cittanova, entrambe caratterizzate da diverse difficoltà. Proprio per questo credo sia stata un’annata che mi ha aiutato a crescere molto sia come calciatore che come persona, perché mi sono confrontato con situazioni che richiedevano responsabilità, carattere e spirito di adattamento».

Insomma, certamente un'annata dove l'esperienza è aumentata esponenzialmente: «Il bilancio è positivo. Ovviamente ci sono sempre aspetti da migliorare, ma sono soddisfatto del percorso che ho fatto. Ho cercato di dare sempre il massimo, allenandomi con serietà e mettendomi a disposizione della squadra. Porto con me tanta esperienza che sicuramente mi sarà utile per il futuro».

Esperienza formativa

In queste due esperienze a Castrovillari e Cittanova, sicuramente c'era un clima surreale, ma qualcosa il ventunenne si è portato dietro: «Mi porto dietro soprattutto i rapporti umani e le lezioni che queste esperienze mi hanno insegnato. Quando le cose non vanno come previsto si impara ancora di più: a restare concentrati, a non mollare e a lavorare con professionalità. Credo di essere cresciuto molto dal punto di vista mentale e della maturità».

Nessun rammarico da parte del centrocampista: «Rifarei assolutamente le scelte che ho fatto. Ogni esperienza, sia positiva che difficile, mi ha lasciato qualcosa di importante. Rifarei le stesse scelte perché mi hanno permesso di crescere, confrontarmi con realtà diverse e acquisire esperienza che a questa età è fondamentale».

Tra richieste e calciomercato

Per un capitolo chiuso, ce ne sta un altro in attesa di essere aperto. Stagione a parte, le qualità di Zappalà si conoscono e per questo qualche chiamata informativa è già arrivata, come afferma lui stesso: «Fa piacere sapere che il lavoro svolto venga apprezzato. Qualche interesse c’è stato e questo mi motiva a continuare a impegnarmi. Però in questo momento penso soprattutto a lavorare e a migliorarmi ogni giorno, perché so che i risultati arrivano attraverso il sacrificio e la continuità».

Il calciomercato deve ancora entrare nel vivo, ma il classe 2005 ha le idee chiare su cosa vuole: «Valuto principalmente la serietà del progetto, la fiducia che una società può riporre in me e la possibilità di continuare il mio percorso di crescita. Cerco un ambiente che mi permetta di lavorare bene, migliorare e dimostrare il mio valore, mettendo sempre il collettivo davanti agli interessi personali».