Il calcio sa regalare gioie immense ma, a volte, presenta il conto senza chiedere il permesso. L’altra faccia della medaglia di trionfi e vittorie è fatta di infortuni gravi, ostacoli improvvisi capaci di frenare la corsa anche dei più giovani. La vera forza, tuttavia, sta nella capacità di rialzarsi e ripartire con ancora più determinazione.

È la storia di Lorenzo Zappalà, centrocampista classe 2005, costretto a scalare una montagna a causa della rottura del legamento crociato e della lesione del menisco. Un duro colpo che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco per diversi mesi, ma che il ventunenne sta affrontando con straordinaria maturità: «Dal 1° luglio la mia vita è cambiata a causa di questo grave infortunio che mi ha costretto a fermarmi; il 27 luglio sono poi entrato in sala operatoria per iniziare una nuova battaglia. Da quel giorno è iniziato un percorso fatto di sacrifici, dolore, pazienza e tanta forza di volontà. Ci sono stati momenti difficili, giorni in cui tutto sembrava lontano e in cui la voglia di tornare in campo era più forte di qualsiasi cosa. Mi manca tutto: dal pallone agli allenamenti, fino alle emozioni prima di una partita. Soprattutto, però, mi manca quella sensazione di sentirmi libero mentre gioco».

La riabilitazione e il sogno del rientro

L'infortunio al crociato rappresenta l'incubo di ogni calciatore, ma la risposta del giovane centrocampista sta trasformando uno stop forzato in un'occasione di crescita personale e professionale: «Questa pausa mi ha insegnato che niente è scontato e che per tornare a fare ciò che amo bisogna lavorare duramente e non mollare mai. La mia ripresa sta procedendo molto bene e sto affrontando la riabilitazione con tanta determinazione. Ogni giorno è un piccolo passo in avanti, un’occasione per avvicinarmi al mio obiettivo. Non è stato un percorso semplice, ma oggi guardo al futuro con tanta fiducia e positività: continuo a spingere senza fretta, ma senza mai perdere di vista il traguardo».

Le occasioni sfumate e lo sguardo al futuro

Nonostante la giovanissima età, Zappalà vanta già un curriculum di rilievo tra l'Eccellenza calabrese (con le maglie di Rende, Cittanova e Castrovillari), la parentesi in Abruzzo al Pro Vasto e le esperienze nei settori giovanili di Sambiase Under 19 e Lamezia Terme in Serie D. Un profilo che in estate aveva attirato l'attenzione di diversi club prima del brusco stop: «Quest’anno ho ricevuto tante richieste e c’erano diverse opportunità interessanti. Ero ormai lì per chiudere la mia prossima destinazione e iniziare una nuova avventura, ma purtroppo l’infortunio ha cambiato tutti i piani, costringendomi ai box per circa sei mesi. Non è stato facile da accettare, soprattutto quando ero così vicino a un nuovo traguardo. Adesso, però, penso solo a recuperare al meglio, continuare a lavorare e farmi trovare pronto per quando arriverà il momento di tornare in campo».