Ne parlava il Presidente Mauro Balata lo scorso 17 agosto, in occasione dell’Opening Day fra Brescia e Palermo, ora c’è la certezza: la Serie B sbarca su Prime Video. A partire dalle prossime giornate, forse già al rientro dalla sosta nazionali, il campionato cadetto andrà in onda anche su LaB Channel.

Il comunicato dell’AGgcom

«L’Associazione Lega Nazionale Professionisti Serie B, avente sede legale in Milano, via Ippolito Rosellini n. 4 (C.F. 97557110158), è autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo lineare, su piattaforma internet, denominato “LaB Channel”, alle condizioni e con gli obblighi di cui al Regolamento approvato con la delibera n. 295/23/CONS, del 22 novembre 2023. […]. L’autorizzazione ha la durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di adozione del provvedimento ed è rinnovabile previa richiesta da produrre con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza».

Attese, dunque, novità su tempistiche e prezzi, ma una cosa è certa: i tifosi di Catanzaro e Cosenza (e non solo) potranno seguire i propri beniamini su una piattaforma alternativa a Dazn, che in tanti evitano per i costi molto esosi e che ha un accordo fino al 2027 per la trasmissione della seconda serie nazionale.

Una decisione, quella di trasmettere la Serie B su Amazon, che fa il paio con la necessità da parte della Lega di attuare un percorso strategico con vecchi e nuovi broadcaster, e con la sinergia tra Prime e la stessa Dazn.