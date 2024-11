Le ultime notizie tra calcio, pallavolo e baket nella puntata odierna del programma sportivo condotto da Alessio Bompasso. A partire dalle 19 su LaC

Un altro ricco fine settimana di sport all'orizzonte. La squadra del "Doc" vi racconterà le ultime notizie tra calcio, pallavolo e basket con particolare attenzione alla Volley Tonno Callipo e alla Viola Reggio Calabria. In studio Cristian Mazza dirigente del club G.Callipo che da venti anni, ormai, segue le avventure del club giallorosso in giro per l'Italia.



Alle 19:00 (e in replica alle 23:00) su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it