Lente d’ingrandimento sulla sfida del “Ceravolo” tra Catanzaro e Cosenza nello speciale del programma sportivo condotto da Alessio Bompasso, in onda stasera alle 19:00 e in replica alle 23:00

La sconfitta bruciante, la felicità per un derby rimesso in tasca dopo tanti anni. Il sacrificio di Spader, l’arrivo di Somma, il sorriso di Roselli e quello di Caccetta. Le parole al vetriolo del tifoso giallorosso d’eccezione, Diomansy Kamara. Gioie e dolori tra Catanzaro e Cosenza 48 ore dopo la sfida che ha aperto con il botto il campionato di Lega Pro. Tutto il derby di Calabria numero 51 nella nuova puntata di “Doctor Sport”, la rubrica di approfondimento sportivo curata e condotta da Alessio Bompasso, in onda stasera alle 19:00 e in replica alle 23:00 su LaC, canale 19 del digitale terrestre. Anche in streaming su www.lactv.it