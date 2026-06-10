La Domotek Reggio Calabria continua a raccogliere i frutti di una stagione storica. Dopo il clamoroso tris di titoli (tre su tre disponibili), la squadra è stata ricevuta alla Cittadella della Regione Calabria a Germaneto dall’assessore Eulalia Micheli. Un momento istituzionale per celebrare un’annata che resterà negli annali del volley calabrese.

A rappresentare l’intero gruppo, il capitano Domenico Laganà, che ha raccolto l’omaggio della politica e restituito parole di grande orgoglio e consapevolezza.

«Intanto è un onore essere ospiti qui, alla Cittadella – ha esordito Laganà –. Per noi è stata una stagione impegnativa, intensa, ma sicuramente piena di soddisfazioni sportive. Aver vinto tre titoli su tre disponibili è motivo di grande orgoglio per la città, per la regione, ma anche per le nostre carriere personali e per i sacrifici che facciamo quotidianamente».

Ora, come giusto che sia, arriva una pausa meritata. «Avremo un periodo di riposo – ha confermato il capitano – e poi inizieremo la fase di preparazione, probabilmente nel mese di luglio, seguendo le direttive dei nostri preparatori».

Ma cosa ha reso possibile un’impresa così eccezionale? Laganà non ha dubbi: «Sicuramente eravamo un gruppo forte, con individualità importanti. Ma quello che è emerso è stato il gruppo, la squadra. Eravamo un gruppo unito, che dentro e fuori dal campo stava insieme. Secondo me è una cosa importantissima. Io l’ho sempre detto, è quello che provo a fare tutti gli anni con i gruppi nuovi che mi si creano intorno. E finora è andata abbastanza bene».

Un successo che sa di famiglia, di spogliatoio coeso, di sacrifici condivisi. E con la benedizione di un intero territorio.