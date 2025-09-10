Un’atmosfera elettrica, un’arena gremita e l’entusiasmo di un’intera città. Si è chiusa con un bilancio più che positivo la presentazione della Domotek Volley all’Arena dello Stretto, durante la kermesse Mediterranean Wellness. A prendere la parola è stato il Direttore Generale Marco Tullio Martino, visibilmente emozionato per l’accoglienza ricevuta.

«Un’arena piena è il giusto inizio. Forse non poteva esserci scenario più bello», ha dichiarato Martino commentando l’evento di presentazione. «Abbiamo parlato al cuore della città, al cuore di Reggio Calabria. Ci rivolgiamo ai giovani, perché è davvero il nostro motto: il futuro appartiene a loro».

Martino ha poi voluto sottolineare il ruolo fondamentale del mister Antonio Polimeni, definendolo il vero faro della società: «Siamo felici di ciò che stiamo facendo e di quello che sta facendo questa società guidata sapientemente da Antonio. Solo grazie a lui possiamo avere la lungimiranza di credere veramente in tutti i nostri obiettivi».

Un percorso costruito su solide fondamenta che guarda già al futuro con grande ottimismo: «Siamo soddisfatti delle basi che abbiamo gettato, perché ci consentono di guardare avanti con entusiasmo e, perché no, con la felicità di fare le cose per noi, per i nostri tifosi e, soprattutto, per questa meravigliosa città».

Quando gli è stato ricordato l’entusiasmo del mister all’avvio del coro “Domotek, Domotek”, quasi un déjà-vu di passioni passate, Martino ha confessato di provare la stessa, travolgente impazienza: «Non vedo l’ora di tornare al palazzetto, nel nostro Palacalafiore, e di riabbracciare i nostri tifosi anche sul campo da gioco. Sento che loro condividono la stessa voglia, lo stesso entusiasmo».

Un legame simbiotico tra squadra e pubblico, che si prepara a vivere una nuova, emozionante stagione nel campionato di Serie A3. Le parole finali di Martino sono un ringraziamento e una promessa: «Ancora grazie a tutti e non vedo l’ora di incontrarci sul Taraflex».