Una vittoria che ha rasserenato l'ambiente e la squadra, il Cosenza dopo il successo di Reggio Emilia sta preparando il delicato scontro diretto contro il Bari previsto per sabato al Marulla. «Abbiamo fatto una prestazione importante a Reggio Emilia ma già nelle ultime due partite si era vista un atteggiamento diverso», parole e musica di Tommaso D'Orazio, capitano rossoblù, che è stato ospite nella trasmissione di LaC Tv “11 in campo”.

Massima concentrazione in vista del Bari

«Ora siamo concentrati completamente sul Bari. Viali lo abbiamo ritrovato come lo scorso anno. Sempre un grande motivatore. È stato facile per chi già lo conosceva. Adesso siamo diventati un unico blocco con il mister e concentrati per la causa del Cosenza. Oggi – ha spiegato D'Orazio durante l'appuntamento sportivo condotto da Maurizio Insardà – è inutile pensare a quello che poteva essere. Dobbiamo rimanere focalizzati solo sull'obiettivo che abbiamo adesso. Forte? È un grandissimo professionista ed ha sempre dato il massimo dando l'esempio in tutti gli allenamenti. Gli devo fare i complimenti perché la doppietta è il giusto premio. L'esultanza di tutti è la dimostrazione che gli vogliamo bene».