Una lunga stagione, un traguardo storico raggiunto e un addio che la piazza sta cominciando a digerire per forza di cose. La Duelle Cetraro si separa dal tecnico Fabio Cipolla, la decisione ufficiale è arrivata proprio nelle scorse ore, a pochi giorni dai grandi festeggiamenti per il salto di categoria.

Il gruppo tirrenico ha conquistato la promozione in B2 lo scorso weekend dopo una battaglia agonistica importante contro la Grimal Barletta, superando i pugliesi nel doppio confronto e dando il via alla festa per tutta la città.

Festa a parte, però, la società ha inteso proseguire il suo percorso prendendo un’altra strada, l’ingresso nel mondo dell’interregionale avverrà seguendo altri parametri. E si partirà così da questo annuncio di separazione con l’allenatore: «La stagione è stata fantastica, siamo stati campioni della Coppa Italia regionale e recentemente promossi in Serie B. Il mister, oltre alle statistiche, ha lasciato in ognuno di noi un segno profondo, la consapevolezza di essere una vera squadra, unita dentro e fuori dal campo. Cipolla resterà per sempre nel cuore di tutta la Duelle Futsal Cetraro. E questo non è un addio... ma solo un arrivederci».

La dirigenza sa bene come il nome di Fabio Cipolla si legherà per sempre ai colori della Duelle: «Con immensa gratitudine, rivolgiamo un sentito grazie all’allenatore per averci guidati in una stagione indimenticabile, piena di emozioni, successi e orgoglio. Con il suo lavoro, la sua passione e la sua visione, ha scritto una delle pagine più belle della storia del team».

Ora parte il toto panchina su sponda tirrenica, le opzioni non mancano di certo ma si cercherà un allenatore che sia esperto della categoria e con ambizioni di un certo livello. Il Cetraro, nelle sue intenzioni, non vorrà lottare per una salvezza sofferta nella prossima stagione di Serie B.