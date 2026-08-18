È morto Varenne, il trottatore più celebre e vincente della storia. Il “Capitano” aveva 31 anni e si è spento nella notte. La notizia è stata comunicata attraverso i canali social ufficiali del campione equino, suscitando il cordoglio di migliaia di appassionati.

A provocare la morte, secondo quanto riferito dal veterinario, sarebbe stato un improvviso attacco cardiaco. Varenne lascia un'eredità sportiva e allevatoriale straordinaria: nel corso della sua vita ha generato oltre 3.000 figli, contribuendo a tramandare le proprie caratteristiche anche oltre le piste.

L'annuncio della scomparsa è stato accompagnato da un messaggio rivolto direttamente ai tanti fan del cavallo, ricordato soprattutto per le imprese compiute durante una carriera irripetibile. Capitano era il soprannome con cui Varenne era diventato familiare al grande pubblico, ben oltre il mondo dell'ippica.

Il post di addio

«Con immenso dolore – si legge – vi comunichiamo la notizia della scomparsa di Capitano. Varenne si è spento durante la notte e il veterinario ha confermato che la causa è stata un improvviso attacco cardiaco. Siamo devastati dalla notizia ricevuta questa mattina e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan, mentre volava verso le sue vittorie. Oggi, le ali di Varenne lo hanno portato altrove. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro Capitano. Che la terra ti benedica. Con tanto amore. Raggiungi Enzo lassù».