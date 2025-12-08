Ancora una volta un'affermazione di forte imponenza da parte dello Stilomonasterace che non fa sconti a nessuno. In occasione della tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, la formazione di mister Giuseppe Papaleo inanella il suo settimo risultato utile consecutivo e, soprattutto, il suo sesto clean sheets nelle ultime cinque uscite e con un solo gol subito (peraltro su rigore) contro la Virtus Rosarno.

Parla Papaleo

Piena zona play off per la compagine neopromossa che schianta anche la Rossanese, battuta 4-0 grazie alla doppietta di Dorato e alle reti di Ghergo e Waller. Nel post partita si è espresso il tecnico Papaleo, ai microfoni di LaC News24: «Abbiamo disputato una partita perfetta e interpretata nel modo giusto, cercando di aggredirla fin dall'inizio e ci siamo riusciti pienamente». Il tecnico però rimane realista e naviga a vista, nonostante la bella posizione di classifica: «Dobbiamo guardare giornata dopo giornata e stare tranquilli, provando a conquistare sempre i tre punti. L'obiettivo principale rimane quello della salvezza, ma se le cose continuano così non ci tireremo indietro nel cercare di lottare per qualcosa di più importante e senza porci dei limiti».

E infine: «Stiamo dando continuità di prestazioni, ci manca qualche punto ma devo dire che finora l'unica interpretazione sbagliata che abbiamo avuto è stato nell'impegno casalingo contro il Bocale, ma un atteggiamento sbagliato in stagione può capitare a tutti». Adesso l'impegno esterno contro la Paolana.