Forse non farà il campionato di vertice come qualche stagione fa, ma il Brancaleone rimane ugualmente una delle squadre più spigolose e insidiose del torneo. I Leoni rossoblù viaggiano attualmente a centro classifica e con un equa distanza tra play off e play out. A parte questo, la squadra di mister Francesco Criaco ha dimostrato più volte di essere compatta e organizzata ma anche di qualità. I rossoblù arrivano da un buon momento, con tre risultati utili consecutivi e peraltro senza subire gol. Eclatante, a tal proposito, il secco 3-0 rifilato a una blasonata compagine come la Virtus Rosarno.

Parla Morabito

Una squadra che fa dell'esperienza la propria virtù e, a tal proposito, tra i veterani all'interno dello spogliatoio spicca Pietro Morabito. Proprio l'esperto difensore si è espresso, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, sul cammino fatto finora: «Noi siamo molto soddisfatti di quanto stiamo facendo, anche se qualche punticino lo abbiamo lasciato per strada ,come per esempio a Rossano alla prima giornata, dove il pari è sfumato all'ultimo, o nel match interno contro la Gioiese terminato 0-0. A parte questo, ci sono ancora tanti punti in palio e noi insieme al mister puntiamo a disputare un bel campionato e di questo siamo molto fiduciosi. Ci siamo confrontati con la società e pensiamo di poter arrivare nelle zone medio alte della classifica e, se possibile, anche nelle prime cinque posizioni».

Difesa arcigna

Il Brancaleone, inoltre, come ci ha già abituato in passato fa del suo campo il fortino principale. I Leoni rossoblù, infatti, al momento sono la miglior difesa casalinga con sole due reti subite (contro Paolana e Praiatortora): «Per quel che riguarda la difesa, lavoriamo molto con il mister durante la settimana e la domenica poi ne raccogliamo i frutti. Cerchiamo sempre di mettere in campo il nostro gioco anche nelle gare difficili, per esempio nella trasferta di Trebisacce dove abbiamo perso dignitosamente». Il Brancaleone chiuderà il suo 2025 in casa della Reggioravagnese.