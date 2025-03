Si avvicina l'ora della verità nel campionato di Eccellenza, quando mancano solamente quattro giornate al termine della stagione. L'imminente week end vedrà giocarsi la ventisettesima giornata, con quest'ultima che potrebbe già dare le prime sentenze visti anche gli incroci in programma.

Tutte in campo domenica

Nessun anticipo ma tutte in campo contemporaneamente domenica pomeriggio, ognuno a rincorrere i propri obiettivi. Dopo essere uscita indenne dallo stadio Granillo, la capolista Vigor Lamezia ospiterà allo stadio d'Ippolito la Gioiese e con la formazione di mister Salerno a pochissimi punti dalla matematica e con una tempistica che dipende in maniera diretta anche dal risultato della Rossanese seconda in classifica. Proprio la formazione rossoblù, infatti, sarà di scena nella delicata trasferta in casa dell'Isola Capo Rizzuto in quello che è a tutti gli effetti uno scontro play off. Dopo essersi quasi assicurata la possibilità di disputare gli spareggi, la formazione di Aloisi deve più che altro guardarsi dal possibile assalto della Reggioravagnese al secondo posto, per questo bisogna vincere in terra isolana. Dal canto suo, invece, l'Isola Capo Rizzuto deve tornare a vincere per mantenere il quarto posto.

La sfida più importante della domenica, però, è quella tra Paolana e Reggioravagnese e che potrebbe rimescolare pesantemente le gerarchie di vertice. Partendo dal presupposto che nessuna delle due può permettersi di sbagliare, si può intendere come la posta in palio sia alquanto elevata. La squadra di Andreoli è reduce da tre sconfitte consecutive che l'hanno attualmente relegata fuori da tutto, per questo è di vitale importante tornare al successo. La squadra di Iannì, invece, deve continuare la marcia verso la seconda piazza che è al momento l'obiettivo principale.

Potrebbe ipotecare la qualificazione ai play off il Soriano di mister Figliomeni che sarà di scena ad Ardore e con la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani. Considerando le due gare sopra citate, infatti, una vittorie permetterebbe alla formazione vibonese di prendersi quasi certamente un posto nei play off. Di fronte ci sarà però un Ardore con l'acqua alla gola e con il concreto spettro di disputare un play out fuori casa per giocarsi la permanenza in categoria. Questo di certo le Aquile di mister Criaco non lo vogliono e per questo giocheranno per i tre punti.

Ultima chiamata play off per Praiatortora e Palmese. Il club tirrenico farà infatti visita a un Brancaleone quasi salvo e dopo la sconfitta interna di settimana scorsa, deve assolutamente ritornare a correre soprattutto dopo un girone di ritorno di basso profilo ma che non ancora totalmente compromesso le prime cinque posizioni. Stesso discorso per la Palmese, anche se la situazione dei neroverdi è più complessa nel raggiungere il cosiddetto salotto d'elite. I ragazzi di mister Bracco ospiteranno il Castrovillari che è esattamente nella stessa situazione descritta per l'Ardore.

A piccoli passi verso la salvezza Bocale e Cittanova, una di fronte all'altra e che, dipende dai risultati, una delle due potrebbe anche festeggiare la salvezza matematica. Il programma si chiude con il match delle scontente tra Rende e San Luca, le ultime due della classe e già aritmeticamente retrocesse al campionato di Promozione.