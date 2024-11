L'attaccante della Morrone ha raggiunto in classifica a quota 5 reti Lancioni della Reggiomediterranea. Secondo gol in campionato per Angotti, mentre si registra anche la prima autorete della stagione

Le statistiche della quinta giornata del campionato di Eccellenza calabrese dicono che sono stati 23 i gol realizzati, 16 dalle squadre di casa e 7 da quelle impegnate in trasferta. Il contatore totale delle reti dall'inizio del torneo si porta a quota 97. Nel quinto turno 3 i rigori trasformati, per un totale stagionale di 9 penalty. Si è anche registrato il primo autogol dell'anno: lo sfortunato protagonista è Basile del Cotronei Caccuri che ha messo la palla nelle propria rete nel match perso dai suoi per 3-1 contro il Soriano.

Al comando della classifica riservata ai bomber si registra l'aggancio al vertice di Alfredo Trombino, che grazie al calcio di rigore trasformato nel 5-3 della Morrone in casa dello Stilomonasterace, si è portato a quota 5 reti raggiungendo Lancioni della Reggiomediterranea. Seconda rete stagionale per Attilio Angotti, il bomber della Paolana, ospite dell'ultima puntata di Zona D su LaC Tv, ha messo a segno contro il Gallico Catona il gol vittoria che ha permesso ai tirrenici di conquistare 3 punti importanti per la classifica. Primi gol in campionato per Danilo Mazzei e Francesco Petrone del Città di Acri: due reti che hanno permesso ai rossoneri di conquistare, contro il Roccella, la prima vittoria in campionato.

La classifica dei marcatori

5 reti: Trombino 1 rig. (Morrone), Lancioni (Reggiomediterranea),

4 reti: Franco 2 rig. (Cotronei Caccuri), Padin (Reggiomediterranea), Nesticò 2 rig. (Sersale)

3 reti: Espanet (Bovalinese), Zampaglione (Boca N.Melito, 1), Prete (Morrone),

2 reti: Bianchini (Boca Nuova Melito), Piperissa (Cotronei Caccuri), Manzano (Gioiosa Jonica), Dodaro (Locri), Barbieri (Morrone), Angotti (Paolana), Gonzalez (Reggiomediterranea), Mercuri (Scalea), Cristaudo, Silvano 1 rig. (Sersale), Pesce (Soriano), Mateucci (Stilomonasterace)

1 rete: Crispino, Mazzei, Petrone (Acri), Campolo (Boca Nuova Melito), Manganaro, Verteramo (Bovalinese), Arabia, Barillari, Cataldi, Ierardi 1 rig. (Cotronei Caccuri), Infusino, Lancia 1 rig., Sabatino (Gallico Catona), Panetta 1 rig., Raso (Gioiosa Jonica), Carella, Leto, Martinez, Paviglianiti, Romeo (Locri), Bilotta, Cardamone, Nicoletti, Raimondo (Morrone), Vitale (Paolana), Ramacciotti, Sarica, Semenzin (Reggiomediterranea), Criniti, Khanfri, Minici (Roccella), Bruzzese, Caruso (Scalea), Comito, Dezai 1 rig., Grandinetti, Pascuzzi (Sersale), Alessio Macrì, Chiarello (Soriano), Gliozzi, Nesci 1 rig., Vita (Stilomonasterace)

Autoreti

Basile (Cotronei Caccuri) pro Soriano