La capolista batte 2-0 la Rossanese e si porta a quota 26 punti. I giallorossi, invece, superano il Soriano Fabrizia e salgono a 25. La Palmese conquista il derby in casa della Gioiese. Ecco la classifica aggiornata

Anche l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza calabrese è andata in archivio. Di seguito vi proponiamo i risultati finali delle otto sfide che si sono giocate oggi pomeriggio, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma domenica 30 novembre.

I risultati dell’undicesima giornata

Bocale-Paolana 3-0

Castrovillari-Isola CR 0-1

Cittanova-Reggioravagnese 1-4

Dbr Luzzi-Brancaleone 2-0

Praiatortora-Rossanese 2-0

Gioiese-Palmese 1-4

Stilomonasterace-Virtus Rosarno 4-1

Trebisacce-Soriano Fabrizia 2-0

La classifica

Praiatortora 26 Trebisacce 24 Reggioravagnese 20 Isola CR 20 Virtus Rosarno 19 Stilomonasterace 18 Paolana 18 Bocale 18 DB Rossoblù Luzzi 16 Palmese 15 Brancaleone 13 Rossanese 11* Soriano Fabrizia 10 Gioiese (-1) 4 Cittanova 3 Castrovillari (-10) -7* *una partita in meno

Il prossimo turno

Brancaleone-Stilomonasterace

Isola CR-Bocale

Palmese-Trebisacce

Paolana-Dgs Praiatortora

Reggioravagnese-Gioiese

Rossanese-DB Rossoblù Luzzi

Soriano Fabrizia-Castrovillari

Virtus Rosarno-Cittanova