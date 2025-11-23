La capolista batte 2-0 la Rossanese e si porta a quota 26 punti. I giallorossi, invece, superano il Soriano Fabrizia e salgono a 25. La Palmese conquista il derby in casa della Gioiese. Ecco la classifica aggiornata
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Anche l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza calabrese è andata in archivio. Di seguito vi proponiamo i risultati finali delle otto sfide che si sono giocate oggi pomeriggio, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma domenica 30 novembre.
I risultati dell’undicesima giornata
Bocale-Paolana 3-0
Castrovillari-Isola CR 0-1
Cittanova-Reggioravagnese 1-4
Dbr Luzzi-Brancaleone 2-0
Praiatortora-Rossanese 2-0
Gioiese-Palmese 1-4
Stilomonasterace-Virtus Rosarno 4-1
Trebisacce-Soriano Fabrizia 2-0
La classifica
- Praiatortora 26
- Trebisacce 24
- Reggioravagnese 20
- Isola CR 20
- Virtus Rosarno 19
- Stilomonasterace 18
- Paolana 18
- Bocale 18
- DB Rossoblù Luzzi 16
- Palmese 15
- Brancaleone 13
- Rossanese 11*
- Soriano Fabrizia 10
- Gioiese (-1) 4
- Cittanova 3
- Castrovillari (-10) -7*
- *una partita in meno
Il prossimo turno
Brancaleone-Stilomonasterace
Isola CR-Bocale
Palmese-Trebisacce
Paolana-Dgs Praiatortora
Reggioravagnese-Gioiese
Rossanese-DB Rossoblù Luzzi
Soriano Fabrizia-Castrovillari
Virtus Rosarno-Cittanova