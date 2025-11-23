Anche l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza calabrese è andata in archivio. Di seguito vi proponiamo i risultati finali delle otto sfide che si sono giocate oggi pomeriggio, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma domenica 30 novembre. 

I risultati dell’undicesima giornata

Bocale-Paolana 3-0
Castrovillari-Isola CR 0-1
Cittanova-Reggioravagnese 1-4
Dbr Luzzi-Brancaleone 2-0
Praiatortora-Rossanese 2-0
Gioiese-Palmese 1-4
Stilomonasterace-Virtus Rosarno 4-1
Trebisacce-Soriano Fabrizia 2-0

La classifica

  1. Praiatortora 26
  2. Trebisacce 24
  3. Reggioravagnese 20
  4. Isola CR 20
  5. Virtus Rosarno 19
  6. Stilomonasterace 18
  7. Paolana 18
  8. Bocale 18
  9. DB Rossoblù Luzzi 16
  10. Palmese 15
  11. Brancaleone 13
  12. Rossanese 11*
  13. Soriano Fabrizia 10
  14. Gioiese (-1) 4
  15. Cittanova 3
  16. Castrovillari (-10) -7*
  17. *una partita in meno

Il prossimo turno

Brancaleone-Stilomonasterace
Isola CR-Bocale
Palmese-Trebisacce
Paolana-Dgs Praiatortora
Reggioravagnese-Gioiese
Rossanese-DB Rossoblù Luzzi
Soriano Fabrizia-Castrovillari
Virtus Rosarno-Cittanova