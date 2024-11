Con due reti al Rende il bomber della Promosport si porta a quota 3 centri. In quattro giornate di campionato segnati 66 gol: migliore attacco per l'Isola Capo Rizzuto con 7 all'attivo, peggiore invece quello del Bocale ancora a zero

Una doppietta di Attilio Angotti ribalta il Rende, regala 3 punti importanti alla Promosport e permette al bomber di agganciare al primo posto nella classifica dei marcatori il brasiliano Roversi del Gallico Catona. Entrambi sono a quota 3 reti.

La quarta giornata del campionato di Eccellenza regala 17 gol, 8 realizzati dalle squadre in casa, 9 invece da quelle che hanno affrontato il turno in trasferta. Due centri sono arrivati dagli undici metri, portando a quota 8 il numero dei calci di rigore realizzati dall'inizio del torneo.

Il contatore totale dei gol fatti, dopo quattro giornate di campionato, si porta a quota 66 (3 gol a tavolino), con una media di 2,06 reti a partita. Nel computo generale la rete è stata gonfiata in 30 occasioni dalle squadre scese in campo sul terreno di gioco amico, 36 da quelle in trasferta. Il migliore attacco è quello dell'Isola Capo Rizzuto con 7 reti all'attivo, il peggiore invece quello del Bocale che non ha mai segnato finora.

La classifica dei marcatori

3 reti: Roversi (Gallico Catona), Angotti 1 rig. (Promosport)

2 reti: Pesce 1 rig (Gioiese), Cataldi, Russo 1 rig. (Isola Capo Rizzuto), Azzinnaro (Paolana), Salvador (Reggiomediterranea), Scarpelli (Rende), Caruso S. (Scalea), Aiello (Stilomonasterace)

1 rete: Sheriff (Acri), Montero 1 rig (Brancaleone), Lavrendi (Gallico Catona), Condemi, Curcio 1 rig., Lazzarini, Staropoli (Gioiese), Ientile, Ingredda 1 rig. (Gioiosa Jonica), D'Andrea, Giordano, Leto (Isola Capo Rizzuto), Cardamone, Nicoletti, Raimondo, Tuoto (Morrone), De Luca, Mollo (Paolana), Casella, Umbaca 1 rig., Villella (Promosport), Franzò (Reggiomediterranea), Le Piane, Mazzotta 1 rig., Sidoti, Tommasi (Rende), Caruso G., Llama, Sanna (Scalea), Gallini, Mercante, Nesticò 1 rig. (Sersale), Cannitello, Chiarello 1 rig., Greco, Macrì, Miceli, Tormann (Soriano), Papaleo G., Sorgiovanni (Stilomonasterace).

Autogol: Scarpelli (Rende, pro Scalea)

NOTE: Cordova, Puntoriere, Salvador (Reggiomediterranea) gol realizzati ma non convalidati per 3-0 a tavolino pro Reggiomediterranea contro il Città di Acri (prima giornata)