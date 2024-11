In testa alla graduatoria dei bomber anche Roversi e Russo, a secco nello scorso turno del campionato. Durante la settima giornata segnate 17 reti, con il contatore totale che si porta a 121 dall'inizio del torneo. Primo centro (al debutto) per Baclet

Sono state 17 le reti segnate durante il settimo turno del campionato di Eccellenza. Otto le marcature delle formazione che sono scese in campo tra le mura amiche, nove, invece, quelle siglate dalle squadre in trasferta. Il match dove si è segnato di più è stato quello tra Brancaleone e Morrone, gara che ha visto la vittoria per 3-2 dei padroni di casa.

Quattro le vittorie casalinghe, tre in trasferta. L'unico pareggio della scorsa giornata si è registrato tra Promosport e Bocale: 1-1 che ha visto anche il primo gol in Eccellenza calabrese dell'ex Cosenza e Reggina Allen Blaclet. Il contatore totale dei gol segnati dall'inizio del campionato si porta a quota 121 (3 a tavolino). L'unica doppietta della giornata arriva da Brancaleone dove per i padroni di casa Borrello ha gonfiato la rete della Morrone in due occasioni.

La classifica dei marcatori

4 reti: Roversi (Gallico Catona, 1), Ientile (Gioiosa Jonica), Russo (Isola Capo Rizzuto, 2), Nicoletti (Morrone), Cannitello (Soriano),

3 reti: Cataldi (Isola Capo Rizzuto), Angotti (Promosport, 1), Salvador (Reggiomediterranea), Scarpelli (Rende), Gallini, Merante (Sersale),

2 reti: Borrello, Montero 1 rig. (Brancaleone), Curcio 1 rig., Pesce 1 rig., Spanò (Gioiese), Raimondo (Morrone), Azzinnaro (Paolana), Colosimo 1 rig. (Promosport), Puntoriere (Reggiomediterranea), Le Piane, Sidoti (Rende), Caruso S., Llama (Scalea), Nesticò 1 rig. (Sersale), Chiarello 1 rig. (Soriano), Aiello, Papaleo G. (Stilomonasterace)

1 rete: Sheriff, Zollo (Acri), Di Biagio, Sapone, Scoppetta (Bocale), Dantraccoli, Nucera, Trimboli (Brancaleone), Calarco, Lavrendi (Gallico Catona), Condemi, Guerrisi, Lazzarini, Staropoli (Gioiese), Del Gaudio, Ingredda 1 rig., Tromba (Gioiosa Jonica), Caterisano, D’Andrea, Giordano, Leto (Isola Capo Rizzuto), Barbieri N., Cardamone, Tuoto (Morrone), De Luca, Mollo (Paolana), Baclet, Casella, Umbaca 1 rig., Villella (Promosport), Barnofsky, Franzò, Takyi, Tersinio (Reggiomediterranea), Mazzotta 1 rig., Tommasi (Rende), Caruso G., Perri, Sanna (Scalea), Cristaudo (Sersale), Greco, Macrì, Miceli, Tormann (Soriano), Sorgiovanni (Stilomonasterace)

Autogol: Scarpelli (Rende) pro Scalea

Note: Cordova, Puntoriere, Salvador (Reggiomediterranea) gol realizzati ma non convalidati per 3-0 a tavolino pro Reggiomediterranea contro il Città di Acri (prima giornata)