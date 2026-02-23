Continua l'agonia del Cittanova che perde anche in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza e, a conti fatti, attende solamente la chiusura di questa balorda stagione che con ogni probabilità terminerà con la retrocessione. Anche nel weekend appena trascorso è maturata una sconfitta pesante, con un Bocale che torna a casa con tre punti forte del tennistico 1-6.

Parla Germano

Poco di cui parlare e, di questo, ne è consapevole il tecnico giallorosso Germano che si esprime così al termine della gara: «Complimenti innanzitutto al Bocale perché ha dimostrato di essere una grossa squadra. Quanto al pesantissimo risultato, penso si sia vista la differenza di valori in campo, dal momento che loro sono una squadra molto tecnica e ben messa in campo, fatta giocare bene da mister Lo Gatto. Purtroppo non c'è stato nulla da fare».

Insomma, c'è tutta la rassegnazione del tecnico: «Gli episodi continuano a condannarci perché facciamo sempre gli stessi errori. La società sta cercando di onorare con dignità questa stagione, anche se ormai il campionato è compromesso. Ciò non toglie che dobbiamo lottare fino all'ultima giornata».