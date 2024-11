Sambiase e Vibonese renderanno omaggio al compianto Direttore giallorosso, figura storica del calcio lametino e non solo

LAMEZIA TERME (CZ) - In occasione della gara di Coppa Italia tra Sambiase e Vibonese, in programma al "Gianni Renda" di Lamezia alle 15,30 di domani, mercoledì 24 settembre, sarà reso omaggio al compianto Direttore Nicola Samele. Le due società ricorderanno, infatti, quella che è stata una figura storica del calcio non solo lametino. La società giallorossa ha già predisposto la realizzazione di un busto commemorativo di Nicola Samele che verrà esposto all’interno del "Gianni Renda".