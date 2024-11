La squadra di Di Maria batte il Sambiase anche nella gara di ritorno del trofeo tricolore e passa il turno. A buttare fuori la Palmese dalla competizione ci ha pensato la Cittanovese. Decisivi i rigori nel return match

VIBO VALENTIA – La Vibonese continua la sua avventura in coppa Italia di Eccellenza. La squadra di Di Maria ha battuto con le stesso risultato (1-0) il Sambiase nella gara di ritorno strappando il passa d’accesso al prossimo turno. Decisiva la rete di Allegretti. Fuori dalla competizione tricolore, invece, la Palamese. La formazione neroverde recupera lo svantaggio accumulato dopo la gara di andata contro la Cittanovese, ma non supera lo scalino dei rigori. Più cinici gli avversari che dal dischetto non sbagliano un tiro. Passano il turno anche Corigliano, Paolana, Acri, Isola Capo Rizzuto, e Brancaleone.