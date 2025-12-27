Prima metà di stagione del campionato di Eccellenza andata in archivio, e con il 2025 si congeda anche il girone di andata. Sono stati 328 i gol segnati in queste prime quindici giornate, per una media di 21 reti a giornata che è comunque un ritmo elevato poiché sono quasi tre gol di media per ogni partita. Il picco più alto si è registrato nella quarta giornata, con 31 gol fatti.

La classifica dei bomber

Insomma, ciò è dovuto anche alla vena realizzativa dei bomber dell'attuale massimo campionato regionale che non si sono fatti attendere. La classifica parziale dei marcatori, infatti, vede in vetta a pari merito con 14 reti sia Cruz che Leirosa. Straripanti infatti i due attaccanti, con Cruz che innanzitutto è tra i volti principali di questo Trebisacce in vetta alla classifica. Un tassa implacabile quella del giallorosso che vanta una media di un gol ogni 89 minuti, in pratica uno a partita, senza dimenticare che è anche il giocatore più decisivo con dieci punti portati alla classifica attuale del Trebisacce. Sposta gli equilibri anche Amarildo Leirosa, anch'esso con quattordici esultanze ma con una media leggermente più bassa del giallorosso, dal momento che il brasiliano ex Virtus Rosarno e ora al Praiatortora ha giocato circa cinquanta minuti in più rispetto al collega di reparto. Leirosa inoltre è anche l'unico in doppia cifra in casa.

Sul podio dei bomber entra Gigi Le Piane, unico insieme ai primi due a essere in doppia cifra dopo quindici turni. Sono dieci infatti le reti fatte dall'attaccante della Palmese, che è anche il secondo marcatore più prolifico nel campo amico. Nonostante una prima metà di stagione altamente complicata per la Rossanese, Simone Fioretti si conferma certezza poiché sta cercando di trascinare i rossoblù fuori da questo tunnel, mettendo la firma in otto delle ventuno complessive della squadra di mister Aloisi. A quota sette a pari merito ci sono Florez del Soriano Fabrizia, Thiakane del Praiatortora, Angotti della Paolana e Lavecchia della Palmese.

La classifica parziale

Di seguito, ecco i primi otto della classifica marcatori dopo quindici giornate di campionato:

14 Cruz (Trebiscce)

14 Leirosa (V.Rosarno/Praiatortora)

10 Le Piane (Palmese)

8 Fioretti (Rossanese)

7 Florez (Soriano Fabrizia)

7 Thiakane (Praiatortora)

7 Angotti (Paolana)

7 Lavecchia (Palmese)