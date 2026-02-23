La DB Rossoblù Luzzi accarezza la vittoria per quasi tutta la partita e poi, nei minuti finali, viene beffata da Luis Simigliani che acciuffa il pari per la Reggioravagnese. In occasione della ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza, la compagine cosentina torna con un punto grazie al gol, dopo soli cinque minuti, di Bruno S.

Parla Salerno

Al termine della gara ecco le parole, ai microfoni di LaC News24, di mister Rosario Salerno: «Faccio innanzitutto i complimenti ai miei ragazzi perché hanno disputato un'ottima partita e, nel primo tempo, potevamo sfruttare il vento a favore anche perché stavamo disputando una buona prova e arrivavamo con facilità all'interpretazione delle giocate. Loro sono stati bravi sui calci piazzati e noi, viceversa, molto disattenti basti pensare che il loro pareggio è maturato da un colpo di testa dove noi noi eravamo molto concentrati. Insomma, se avessimo vinto certamente non avremmo rubato nulla».

Una DB Rossoblù Luzzi reduce dalla gara di Coppa Italia Dilettanti (fase Nazionale) e che rallenta la sua corsa verso le zone alte della classifica: «Ho lasciato lo stesso attacco di mercoledì, visto nella gara di coppa, tranne Percia Montani. Diciamo che Azzinnaro e Mosciaro hanno sprecato troppo. Una vittoria oggi avrebbe dato continuità a delle prestazioni importanti, perché contro la capolista Praiatortora non meritavamo di perdere. Abbiamo combattuto con un po' di sfortuna nell'ultimo periodo, ciò non toglie che dobbiamo essere più convinti».