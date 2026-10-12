La compagine cosentina passa 3-1 sul campo della Reggioravagnese e conquista la quinta vittoria su cinque in Eccellenza. Il tecnico però predica calma: «Siamo un gruppo giovane, il nostro vero obiettivo è migliorare giorno dopo giorno»

Se c'è una squadra capace di prendersi la scena in questo avvio di campionato in Eccellenza, quella è senz'altro la Dbr Luzzi. La compagine cosentina continua a viaggiare a ritmi da autentico rullo compressore, cogliendo l'ennesimo successo stagionale anche nell'impegnativa trasferta contro la Reggioravagnese.

Un perentorio 1-3 maturato grazie alla doppietta da applausi di Rodriguez e alla firma di Azzinnaro, che proietta la formazione al vertice della classifica a punteggio pieno: cinque vittorie in altrettante giornate e un ruolino di marcia fin qui perfetto.

L'analisi di Mario Magarò

Nonostante i numeri da capogiro e un entusiasmo travolgente attorno alla squadra, il tecnico della Dbr Luzzi, Mario Magarò, mantiene la massima lucidità. Intervenuto ai microfoni di LaC News24 nel post-partita di Reggio Calabria, l'allenatore ha voluto riportare l'attenzione sui reali valori ed equilibri del torneo: «Non siamo partiti con questo obiettivo, anche perché la nostra è una squadra giovane che si impegna giorno dopo giorno per cercare di migliorarsi. In questo raggruppamento ci sono altre compagini che sono state chiaramente costruite per vincere e ambire al salto in Serie D».

La ricetta per il futuro

Per il trainer dei cosentini il primato attuale non deve rappresentare un punto d'arrivo né una fonte di distrazione, bensì uno stimolo a mantenere altissima la concentrazione nel prosieguo della stagione: «Il nostro vero obiettivo deve essere proprio quello di crescere costantemente e curare ogni singolo dettaglio. Dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa senza mollare un solo centimetro, consapevoli che, fin qui, non abbiamo ancora fatto nulla».