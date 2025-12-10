La DB Rossoblù Luzzi ha preannunciato ricorso per la partita contro la Paolana. Il giudice sportivo ha inoltre multato il Cittanova e squalificato diversi allenatori e calciatori nei due massimi campionati calabresi

Dopo la tredicesima giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione, il giudice sportivo ha comunicato i provvedimenti disciplinari riguardanti società, dirigenti, allenatori e calciatori, tra squalifiche, ammende e inibizioni.

Nel campionato di Eccellenza, la gara del 7 dicembre tra DB Rossoblù Città di Luzzi e Paolana ha visto la società rossoblù presentare un preannuncio di reclamo ai sensi dell’art. 67 del C.G.S., con decisione di merito ancora da assumere. Tra le società, il Cittanova Calcio è stato multato di 100 euro. Tra i dirigenti, inibizione fino al 24 dicembre per Valerio Sgrò del Bocale Calcio Admo. Per quanto riguarda gli allenatori, squalifica fino al 17 dicembre per Luigi Maria Cloro (Bocale Calcio Admo) e Fabrizio Daghio (Castrovillari Calcio); Cloro ha ricevuto anche un’ammonizione per la seconda infrazione.

Tra i calciatori espulsi, Tripodi Annunziato del Brancaleone è stato squalificato per due gare, mentre Mattia Giorgio Barbieri della Rossanese per una. Tra i calciatori non espulsi, squalifica per una gara per recidiva in ammonizione (quinta infrazione) per Daniel Alejandr Ibanez (Bocale Calcio Admo), Mino Ramiro Ferreira Fabian (Rossanese) ed Edoardo Politano (Paolana).

Nel campionato di Promozione, inibizione fino al 17 dicembre per Michael De Rose, massaggiatore del Kratos Bisignano. Tra gli allenatori, squalifica per una gara per recidiva in ammonizione (quinta infrazione) per Fabrizio Pirillo (Città Amantea 1927), mentre Michele Coppola (Taurianova) e Giuseppe Diego Burgo (Cassano Sybaris) hanno ricevuto rispettivamente la terza e seconda ammonizione.

Per i calciatori espulsi, squalifica per due gare per Nicolò Giuseppe Barbieri (Bisignano) e per una gara per Murdaca Sebastiano Manu (Bovalinese 1911), De Olivera Arias Sebastian (Cassano Sybaris) e Goncalves Paulino Goncalo Jose (Val Gallico). Tra i calciatori non espulsi, squalifica per una giornata per recidiva in ammonizione per Raffaele Algieri (Virtus Acri), Emmanuel Novo (Ardore), Mirko Cardamone e Simone Esposito (Kratos Bisignano) e Gabriele Macrì (Pizzo).