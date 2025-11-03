Si è chiusa anche l'ottava giornata del campionato di Eccellenza e, anche stavolta, le sorprese e gli scossoni di classifica non sono mancati. Come ormai di consueto, stilata anche la top 11 settimanale da parte della redazione sportiva di LaC News24 che premia i migliori della giornata.

Anche stavolta il modulo di base è il 3-4-3 e in panchina non poteva che esserci Serafino Malucchi. sesta vittoria consecutiva per il Trebisacce e secondo posto in classifica. I delfini giallorossi strapazzano a domicilio la Rossanese per 0-4 e si prendono il derby.

La difesa

Partendo dal reparto arretrato, in porta ci va Selleslagh. Il portiere del Soriano Fabrizia incassa gol solo nel finale, peraltro su rigore, in casa della Reggioravagnese ma nel complesso è risultato attento in almeno un paio di interventi con il risultato in bilico.

Difesa a tre molto solida e guidata, innanzitutto, da Lettieri. Il terzino dell'Isola Capo Rizzuto è l'ago della bilancia nella vittoria contro la Palmese, autore di una doppietta. Gara attenta quella di Capozucchi della Virtus Rosarno, ancora una volta simbolo di solidità difensiva, e infine De Nisi ci mette una pezzo nello 0-0 di un opaco DBr Luzzi in casa dello Stilomonasterace.

Il centrocampo

A centrocampo spicca innanzitutto la qualità di Castro nella straripante vittoria del Trebisacce sulla Rossanese, con il giocatore che fornisce gol e prestazione. Sempre più leader (semmai ce ne fosse bisogno) Michele Vitale per la Paolana. anche ieri l'esperto centrocampista è stato trascinatore della squadra con una doppietta, nel 4-0 rifilato alla Gioiese. Chiudono il reparto Marino, a segno nella cinquina che il Praiatortora ha rifilato a domicilio al Cittanova, e Zarich che non fa gol ma detta tempi e geometrie per lo Stilomonasterace.

L’attacco

Tridente pesante guidato innanzitutto da Josè Florez, dal momento che l'attaccante del Soriano Fabrizia fa tornare il sorriso alla compagine rossoblù. vero protagonista con la doppietta e la conquista del calcio di punizione trasformato poi da Dragan. intuito, qualità e fantasia tutto insieme per Cruz che è l'arma in più di un travolgente Trebisacce alla sua sesta vittoria di fila. Il reparto si chiude con il brasiliano Leirosa che torna in top. Il possente attaccante della Virtus Rosarno anche questa domenica dà sfoggio di tutta la sua strapotenza fisica e tecnica, a parte il gol.