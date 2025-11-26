Il Cittanova Calcio ha ufficializzato nella mattinata di oggi il nome del nuovo allenatore della prima squadra: si tratta del cosentino Franco Germano, classe 1963, che subentra a Dagostino con l’obiettivo di risollevare la squadra in classifica.

Il Cittanova, infatti, vive un momento complicato nel campionato di Eccellenza, occupando il penultimo posto con soli 3 punti conquistati nelle prime 11 giornate, tutti frutto di altrettanti pareggi. Domenica scorsa, i reggini hanno subito l’ottava sconfitta stagionale, cedendo in casa per 4-1 alla Reggioravagnese, un risultato che ha accelerato la decisione della società di cambiare guida tecnica.

Il club ha voluto sottolineare la competenza e il carisma del nuovo tecnico, che vanta una lunga esperienza nei campionati dilettantistici sia da calciatore che da allenatore. In passato Germano ha guidato squadre di grande tradizione come Castrovillari, Paolana, Luzzese, Rossanese, Acri, Cirò, San Fili, Corigliano e Silana.

«La società augura a mister Germano le migliori fortune per il proseguo della stagione», si legge nel comunicato ufficiale, con l’auspicio che il nuovo allenatore riesca a invertire la rotta e riportare il Cittanova verso posizioni più tranquille in classifica.

Con l’arrivo di Germano, il Cittanova punta a ritrovare fiducia e continuità, nella speranza che il carisma e l’esperienza del tecnico cosentino possano dare la svolta a una stagione iniziata in salita.