Anno nuovo, ambizioni vecchie per la Reggioravagnese che è ben piantata sul suo obiettivo di inizio stagione: le prime posizioni. La compagine amaranto non ha chiuso il 2025 nel migliore dei modi, dal momento che si è congedata con tre sconfitte consecutive che l'hanno fatta scivolare fuori dalla griglia play off.

Parla Ghirardi

A ripercorrere la prima metà del campionato di Eccellenza è stato l'amaranto Santiago Ghirardi, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Prima di tutto voglio dire che mi trovo davvero bene qui a Reggio, nonostante sia la mia prima esperienza in Calabria. Ho trovato una società disponibile e un gruppo di compagni strepitosi. Siamo giovani ma forti, e lo sappiamo, dunque dobbiamo lottare tutti insieme per raggiungere l'obiettivo». E ancora: «Abbiamo fatto una prima parte dove siamo partiti bene, poi abbiamo avuto una lieve flessione. Queste due settimane di pausa però ci hanno fatto bene per ricaricare le pile, ma adesso dobbiamo fare subito punti».

Come accennato, l'obiettivo in testa è uno solo e non cambia: «L'intento rimane quello di giocare i play off. Sappiamo che abbiamo la squadra per poterlo fare, attualmente siamo fuori dalla griglia delle prime cinque anche se abbiamo gli stessi punti della quinta, ma bisogna assolutamente tornare a fare punti per riprendere a correre e lo faremo».

Ghirardi, una certezza

Lo stesso difensore centrale ai è subito imposto all'interno dello spogliatoio, basti pensare che è il secondo giocatore più utilizzato da mister Pietro Candido dopo Luis Simigliani. Solo quattro minuti in meno rispetto all'attaccante, a conferma di come il difensore sia al centro dello scacchiere tattico: «Di questo sono contento perché vuol dire che la società ha fiducia in me. Mi alleno ogni giorno per questo e cerco di dare il 110%. Neanche un'espulsione e ho saltato una sola partita per un lieve infortunio».

Ecco quali sono le sue caratteristiche: «Sono un difensore centrale a cui piace giocare e non buttare la palla in avanti, ma cercare sempre il compagno. Ho buone abilità anche nel gioco aereo. Continuerò a lavorare anche in questo nuovo anno per raggiungere sia i miei obiettivi che quelli di squadra».