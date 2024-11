Francesco Ferraro è il nuovo allenatore dell'Us Gioiosa Ionica. Il tecnico di Polistena (classe 1965) guiderà la formazione biancorossa, impegnata nel campionato di Eccellenza, subentrando al posto di Tonino Figliomeni, esonerato lo scorso 12 dicembre. Ad annunciare la scelta tecnica è stata la società biancorossa attraverso una nota stampa.

Il Gioiosa Jonica, terzultimo in classifica con 14 punti è reduce dalla vittoria esterna in casa della Palmese e nella prossima giornata (la prima di ritorno) ospiterà la capolista Sambiase. Per Ferraro, dunque, il "battesimo" biancorosso avverrà contro la prima della classe.

Il comunicato del club

«La società comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Francesco Ferraro. Ferraro è un allenatore dalla grande esperienza con centinaia di partite tra Eccellenza e Serie D dove ha guidato tra le altre il Roccella, l'Acri, il Locri, il Castrovillari e la Cittanovese senza dimenticare le esperienze con la Reggina primavera e l'under 15. Diamo il benvenuto al nostro nuovo allenatore che farà il suo esordio Domenica nella gara casalinga contro il Sambiase»