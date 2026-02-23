Pronostico rispettato e tre punti portati a casa per il Bocale che, in occasione del ventiduesimo turno del campionato di Eccellenza, passeggia sul campo di un Cittanova ormai con un piede e mezzo in Promozione. I biancorossi vincono per 1-6 grazie alle doppiette di Gomez e Puntoriere e alle reti di Malara e Acosta. Bocale a ridosso dei primi cinque posti.

Parla Lo Gatto

Nel post partita si è espresso il tecnico biancorosso, Piero Lo Gatto: «Abbiamo approcciato bene la gara e, di fatti, siamo passati subito in vantaggio poi da lì la partita è andata gradualmente in discesa. I ragazzi, dopo il vantaggio, hanno giocato con ancora maggiore libertà contro una squadra che, all'inizio, ci stava anche mettendo in difficoltà. Sono soddisfatto anche perché hanno fatto ciò che volevo e sono riusciti a concretizzare molte azioni da gol».

La vittoria però non è solamente in campo ma anche sul progetto valorizzazione: «Gli Under si sono sempre allenati con noi - afferma il tecnico - dunque sanno cosa voglio e infatti hanno fatto quello che facciamo sempre. Prima avevano avuto poco spazio perché in rosa avevamo profili Over e più pronti per la categoria, in seguito con la società abbiamo deciso di puntare di più sugli Under e sono già due o tre partite che chiudiamo con otto giovani in campo». Il prossimo impegno del Bocale sarà in casa contro la Virtus Rosarno.