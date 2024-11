Il gol di Tripodi dopo appena 7 minuti basta alla formazione allenata da Criaco per battere la seconda in classifica e portare a casa 3 punti che permettono di avvicinarsi alla zona playoff

L'ultima giornata del girone di andata in Eccellenza si è aperta con l'anticipo fra il Soriano e il Brancaleone, con i padroni di casa che arrivano all'incontro da secondi in classifica a 6 punti dalla capolista Sambiase e con gli ospiti in una posizione di metà classifica.

Partita che si sblocca dopo appena 7 minuti quando il gol di Tripodi su assist di Carbone fissa il tabellino sul punteggio di 1-0. Risultato che la squadra reggina riesce a tenere invariato fino al minuto 95 portando a casa 3 punti che avvicinano la squadra allenata da Criaco alla zona playoff. Per il Soriano invece arriva la prima sconfitta casalinga che frena l'inseguimento al Sambiase.

Un risultato, quello degli ospiti, che premia gli sforzi del gruppo di Criaco, come conferma lo stesso tecnico ai microfoni di StadioRadio al termine del match: «È una prestazione che è andata oltre ogni mia previsione, i ragazzi hanno interpretato la partita che avevo chiesto. Abbiamo provato e riprovato tante situazioni fino a ieri e oggi gran parte del merito va a loro».