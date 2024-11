Nell'anticipo della settima giornata del campionato di Eccellenza, il Cittanova ha conquistato un punto in casa della Rossanese. La sfida del "Rizzo" ha visto un primo tempo molto equilibrato, con poche occasioni da una parte e dall'altra. Più pimpante la ripresa. Al 61', infatti, il vantaggio della Rossanese con il solito Marco Riconosciuto, al suo terzo gol in campionato. Il pareggio degli ospiti, invece, al 71' con il capitano Gianni Condomitti.

Al termine dell'incontro è parzialmente soddisfatto l'allenatore del Cittanova Giuseppe Crucitti: «Potevamo fare qualcosa in più soprattutto sotto l'aspetto di qualità nella manovra - dice il tecnico ai nostri microfoni -. Non abbiamo avuto alcune volte il coraggio di fare la giocata vincente, ma sono comunque contento dall'atteggiamento dei ragazzi. Veniamo da cinque risultati utili consecutivi e siamo riusciti a portare a casa un punto contro una squadre che aveva sempre vinto nelle tre partite casalinghe precedenti».

Con il punto conquistato in casa dei bizantini il Cittanova si porta a quota 11 punti in classifica, a insidiare la zona play off. «Sulla carta la Vigor Lamezia è la favorita numero uno al salto di categoria - afferma Crucitti -, anche se ci sono squadra come PraiaTortora e Palmese che verranno fuori perché hanno tanta qualità - dice Crucitti -. Noi dobbiamo guardare partita per partita perché dobbiamo raggiungere la salvezza il prima possibile». Nel prossimo turno la squadra di Crucitti ospiterà al Morreale Proto l'Ardore: «È una squadra ostica e non sarà facile - dice il tecnico del Cittanova -, però noi in casa non possiamo più permetterci passi falsi e sono sicuro che daremo filo da torcere all'Ardore».