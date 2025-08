Ancora tanto mercato nel mondo del calcio dilettantistico, nonostante gli ormai imminenti raduni estivi delle squadre. Nello specifico, bolle ancora tanto in pentola nel campionato di Eccellenza che si preannuncia alquanto interessante e competitivo. Anche in queste prima settimana di agosto, quindi, non sono mancati i grandi colpi. Ecco quelli delle ultime ore.

Paolana, colpo da novanta

A prendersi la copertina del mercato di Eccellenza delle ultime ore è la Paolana che sgancia il secondo colpo: dopo l’acquisto del portiere Antonio Mercuri, infatti, il club tirrenico ha annunciato anche quello di Antonio Crucitti. E si tratta senz’altro di un’operazione di grande rilievo se si considera il profilo in questione. Esperienza e qualità per il classe 1987, già protagonista nelle ultime stagioni di Eccellenza prima con il Sambiase (vincendo il campionato) e lo scorso anno con la Reggioravagnese. Una visione di gioco fuori dal comune e geometrie che altri non vedono, senza dimenticare una carriera da protagonista in tantissime piazze del calcio professionistico e dilettantistico italiano. Centrocampista offensivo dotato di tecnica sopraffina, personalità e una grande esperienza maturata negli anni, Crucitti rappresenta un innesto di altissimo livello dunque per il progetto sportivo del club del presidente Marcone.

Una carriera, quella di Crucitti, iniziata con le formazioni Primavera di Reggina e Catania, vissuta successivamente per la gran parte in Serie D e con delle brevi esperienze in Serie C2 tra le fila di Modica e Bassano. In Serie D, il trentottenne ha deliziato a suon di goal e giocate spettacolari diverse importanti piazze del meridione come Libertas Acate, Hinterreggio, Ragusa, N. Gioiese, Rende, Vibonese, Palmese, Taranto, Picerno, Cittanova, Acr Messina e San Luca. Antonio Crucitti è pronto a dare un prezioso contributo alla causa bianco/azzurra.

Rossanese scoppiettante

Una Rossanese scoppiettante, invece, quella che sta nascendo in vista della prossima stagione del campionato di Eccellenza. Il club rossoblù sta allestendo una rosa di primo livello e seria candidata ai vertici della classifica. A tal proposito, mattinata frenetica dal momento che arrivano gli annunci di tre pedine, tra conferme e rinnovi: Flavio Chianese, Giuseppe Marchetti e Tommaso Pellegrino.

Chianese è un giovane difensore, classe 2005, proveniente dal Sambiase. Giocatore duttile che può ricoprire sia il ruolo di esterno, sia quello di centrocampista interno. Muove i suoi primi passi nel settore giovanile del Aygreville prima e in quello del Pont-Donnas-Hône-Arnad poi. In seguito Asti in Serie D e la scorsa stagione appunto a Sambiase; Marchetti è invece un giovane esterno puro, classe 2006. Giocatore veloce, che macina chilometri su chilometri sulla fascia destra, il classico pendolino che non si risparmia mai. Il diciannovenne è una riconferma gradita, perché è un prodotto del vivaio e anno dopo anno si è calato nella mentalità del club. Un ragazzo importante nello scacchiere di mister Aloisi; infine Pellegrino, estro e fantasia abbinato a un sinistro di qualità. Il Classe 2007 ritorna in rossoblù. Anche lui prodotto della cantera, la scorsa stagione approda al Rende in Eccellenza e fa tanta esperienza con i biancorossi. Nella stagione 25/26 appena iniziata, ritorna a Rossano, mettendosi a disposizione della squadra della sua città.

Pagano dice sì al Bocale

Mattia Pagano dice nuovamente sì al Bocale, con il club biancorosso che continua dunque a tenersi stretto i propri talenti. Cresciuto nel settore giovanile del Bocale, il classe 2005 è il classico esempio di chi non molla mai: tra infortuni, sacrifici e tanta pazienza. Il ventenne crea inoltre duttilità e varietà nel reparto offensivo dal momento che può ricoprire i ruoli di attaccante, trequartista, esterno e anche centrocampista. Insomma, un jolly nel vero senso della parola.

Nell’ultima stagione ha fatto brillare l’Under 19 con diverse prestazioni di rilievo, fino al coronamento del primo gol in Eccellenza, all’ultima giornata. Lunghe leve, tecnico e fantasioso, mancino caldo, si è dimostrato molto duttile adattandosi a più ruoli nel corso del tempo.