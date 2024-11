Altro piccolo tassello societario riempito per il Soriano che annuncia, in tarda mattinata, l'ingresso in società di Antonio Dattilo. Quest'ultimo svolgerà il doppio ruolo sia di consulente dirigenziale che di direttore generale, portando la sua esperienza soprattutto in ambito burocratico.

Ed è sicuramente tanta l'esperienza dell'ex arbitro di Serie A reduce dalla stagione al Gioiosa Ionica (squadra della sua città). Una conferma, da parte dei presidenti Enzo Morabito e Gianni Monardo, di voler proseguire ed arricchire quanto di buono fatto nell'ultima stagione, culminata con uno storico terzo posto e una semifinale playoff.

Ecco la nota ufficiale del club: «Contestualmente, oltre a dargli il benvenuto nei nostri ranghi societari, auguriamo allo stesso un proficuo lavoro». Sta prendendo forma dunque l’organigramma societario rossoblù, pronto a vivere la sua ottava stagione consecutiva nella Serie A regionale.