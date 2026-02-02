Brusco stop del Bocale che cade in casa contro la capolista Praiatortora, in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza. I biancorossi entrano in campo propositivi, poi però i valori della prima della classe sono usci fuori trovando il vantaggio a fine primo tempo con Thiakane. Nella ripresa i tirrenici dilagano con le reti di capitan Petrone, Gonzalez e Costanzo.

Parla Cogliandro

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il presidente Filippo Cogliandro che analizza così la gara: «Nei primi venti minuti la partita l'abbiamo giocata alla pari, forse anche leggermente meglio sul piano del giro palla ma il fatto è che non abbiamo mai tirato in porta. In seguito, dopo aver preso il primo gol ci siamo sfaldati e disorientati disputando nella ripresa una brutta partita che non vedevo da anni».

Il Bocale, sotto la gestione Cogliandro, si è sempre distinto nel sociale ed è questa anche l'eleganza del suo patron e che ne ha fatto un marchio di fabbrica della squadra. L'incasso del match, infatti, è stato consegnato al sindaco di Melito per certificare la vicinanza e il sostegno alla cittadina, messa in ginocchio dal ciclone Harry: «Sul piano della solidarietà, cerchiamo di operare ogni volta che ce sia il bisogno per dimostrare affetto a chi ci è stato vicino. Purtroppo devo dire però che sono rimasto un po' deluso dalla cittadinanza di Melito perché in questa occasione si doveva cercare di dare una svolta, o comunque visibilità, alle problematiche che ha portato il ciclone Harry ma da parte della cittadinanza non c'è stata quella reazione che mi aspettavo. Ho visto invece un sindaco battagliero e con le idee chiare, deciso a sistemare tutto quello che è andato perso. Non abbiamo raggiunto la quota dell'incasso, ma come società daremo ugualmente una somma per incentivare la ripartenza. Rilanceremo anche nella prossima in casa, devolvendo l'incasso al comune di Melito».