Sotto i riflettori anche la sfida tra Reggioravagnese e Paolana. Faccia a faccia le due neopromosso Stilomonasterace e Trebisacce. Il programma completo

Dopo tre giornate l'unica squadra a essere a punteggio pieno, e dunque prima in solitaria, è il Praiatortora. La classifica ancora deve delinearsi, certo, ma intanto i primi squilli sono arrivati. Classifica che si delineerà ancora di più in questo week end, in occasione della quarta giornata. Ecco il programma.

Gli impegni delle prime due

Viaggia spedito, come detto, il Praiatortora di mister Salvatore Viscardi e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La capolista tirrenica ospita, allo stadio Mario Tedesco, il Bocale e l'obiettivo è quello di calare il poker, andare a 12 punti e preparare la prima mini-fuga. A due punti di distanza c'è la Paolana che tiene il passo, con i bianco-azzurri trascinati da uno straripante Angotti. La formazione di mister Andreoli ha già battuto Virtus Rosarno e Rossanese e adesso è chiamata alla trasferta in casa della Reggioravagnese che è la miglior difesa in questo avvio di campionato.

Un gruppone che insegue

C'è un folto gruppo, a quota 6 punti, proprio subito dopo le prime due della classe e sicuramente, tra le sfide più interessanti, c'è Rossanese-Isola CR. La squadra di mister Aloisi è ancora scottata dalla caduta di Paola e per questo deve rialzarsi subito mentre i giallorossi di Gregarace, invece, cercano la seconda affermazione consecutiva dopo quella contro il Brancaleone.

Sfida tra neopromosse quella tra Stilomonasterace e Trebisacce, con i primi che sono tra le note liete di questo avvio stagionale avendo dimostrato un ritmo alquanto pimpante. Quanto ai Delfini cosentini, dopo un primo avvio di assestamento, la squadra di Malucchi sembra aver trovato una prima quadra. Di queste a quota 6 punti l'ultima è la Virtus Rosarno che dopo il ko inaugurale ha inanellato due vittorie di fila e non vuole certo fermarsi: avversario sarà una Palmese in crescita e dunque molto ostica.

Sfida tra scontente invece quella tra Brancaleone e Soriano Fabrizia, entrambe appaiate a un solo punto e con zero vittorie all'attivo: chi perde rischia di inserirsi in un vortice pericoloso. Sembra scritto, almeno sulla carta, l'epilogo delle sfide Cittanova-Gioiese e DB Rossoblù Luzzi-Castrovillari in favore delle squadre di Tuoto e Salerno ma si sa, le partite vanno sempre giocate.

Il prossimo turno

Brancaleone-Soriano Fabrizia

Cittanova-Gioiese

DB Rossoblù Luzzi-Castrovillari

Praiatortora-Bocale

Reggioravagnese-Paolana

Rossanese-Isola CR

Stilomonasterace-Trebisacce

Virtus Rosarno-Palmese