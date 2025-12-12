La capolista Praiatortora farà visita al Soriano Fabrizia, mentre è da tripla lo scontro tra Palmese e Bocale. Gioiese-Castrovillari da ultima spiaggia

Si è arrivati quasi alla fine del girone di andata del campionato di Eccellenza dal momento che mancano solamente due giornate al girone di boa e con una classifica che sta fornendo un'idea sui vari gruppetti. All'orizzonte c'è la quattordicesima e penultima giornata, ecco allora il programma.

Le prime due

Continua il testa a testa in vetta tra la capolista Praiatortora e il Trebisacce, distante una sola lunghezza. Anche stavolta duello a distanza, con il club di mister Viscardi che farà visita al Soriano Fabrizia mentre i delfini, in uno stato di grazia, ospitano la Reggioravagnese in un match tutt'altro che semplice, soprattutto in virtù delle ultime uscite della formazione amaranto.

Le altre gare

Vuole continuare la sua corsa ai vertici la Virtus Rosarno che domenica sarà di scena sul campo del Brancaleone, con l'imperativo di approfittare dello scontro diretto tra Trebisacce e Reggioravagnese. Vorrà mantenere il piazzamento play off lo Stilomonasterace, reduce da un ottimo momento, anche se la formazione di mister Giuseppe Papaleo sarà di scena in casa di una Paolana che non può più perdere terreno con i vertici.

Sfida tra scontente quella tra isola CR e DBR Luzzi dal momento che entrambe sono reduci da due sconfitte: più decisiva per la squadra luzzese, finalista però in Coppa Italia Dilettanti,viste le ambizioni della vigilia e il ritardo sulla tabella di marcia. Delicata anche la sfida tra Palmese e Bocale e con due animi completamente opposti, dal momento che i neroverdi arrivano da una vittoria mentre i biancorossi sono in silenzio stampa, dopo la sconfitta interna. Non ci sono più alibi per la Rossanese che, in casa contro il Cittanova, deve assolutamente vincere per non complicare ulteriormente le cose. Delicato scontro salvezza tra Gioiese e Castrovillari e che sa quasi di ultima spiaggia.

Le partite

Brancaleone-V. Rosarno

Gioiese-Castrovillari

Isola CR-DBR Luzzi

Palmese-Bocale

Paolana-Stilomonasterace

Rossanese-Cittanova

Soriano Fabrizia-Praiatortora

Trebisacce-Reggiorvagnese