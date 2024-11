Un gremito “Gianni Renda” apre le porte alla Stilo Monasterace in occasione dell’anticipo della quattordicesima giornata del massimo campionato regionale. Il Sambiase è reduce dalla vittoria sul campo della Paolana per 3-1 mentre gli ospiti dal pareggio (1-1) con il Gioiosa Jonica.

Primo tempo

Dopo tre giri di lancette, il primo squillo è di tinte giallorosse: assist di Umbaca per Crucitti che a tu per tu con Feltrin spedisce di poco fuori. Al 20’ occasionissima per i padroni di casa: cross di Umbaca dalla sinistra, Schirripa è abile a intercettare e ha la possibilità di piazzare la palla sul palo opposto ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Dopo 10’ Piriz tenta il tiro dalla lunga distanza ma l’estremo difensore ospite blocca la palla senza particolare difficoltà. Dopo 2’ di recupero si va al riposo sul risultato di 0-0.

Secondo tempo

Nei primi minuti della ripresa, assist di Umbaca per Salomon che intercetta debolmente di testa e non impensierisce Feltrin. Al 20’ cross di Scrugli su Umbaca che di testa spedisce di poco fuori. Al 27’ arriva la rete del vantaggio per i padroni di casa: scodellata al centro di Colombatti, Crucitti - su sponda di Umbaca di testa - insacca in rete e firma l’1-0. Al 34’ i giallorossi sprecano l’occasione del raddoppio: assist dalla sinistra di Umbaca per Scrugli che spedisce alto. Al 41’ gli ospiti guadagnano un calcio piazzato: Papaleo si incarica della battuta ma la palla si infrange sulla barriera giallorossa. Dopo 7’ di recupero, la partita termina tra gli applausi del pubblico. Con la vittoria odierna, il Sambiase continua a guidare la classifica a quota 33 punti. Prossimo impegno - mercoledì 13 dicembre - la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia con il Trebisacce. Ultimo impegno in campionato prima della pausa natalizia, domenica 17 dicembre sul campo dello Scalea.

Il tabellino

Sambiase-Stilomonasterace 1-0

Sambiase: Giuliani, Perri, Schirripa, Monteiro Ribeiro, Colombatti, Strumbo, Trentinella (Djalo 16’st), Manu Solomon (Iania 48’st), Piriz (Scrugli 9’st), Crucitti, Umbaca (Costanzo 48’st), A disp: Martino, Frasson, Frasson, Iania, Costanzo, Persico, Alves. All. Fanello

Stilo Monasterace: Feltrin, Galati (Lagani 33’st), Ghergo, Scrivo, Passarelli, Minici (Ritano 15’st) Coluccio, Papaleo (Mateucci 21’st), Olaoye, Mateucci (Papaleo G .21’st) Suraci (Rocca 45’st)A disp: Tassoni, Abalos, Paparo, Emanuele, Minci, Spadola. All. Galati

Arbitro: Filippi Vito (assistenti: Ventre, Puglia)

Marcatori: Crucitti (27’st)

Il programma della 14esima giornata

Bocale-ReggioRavagnese

Brancaleone-Vigor Lamezia

Cittanova-Paolana

Dgs Praiatortora-Morrone

Gioiose Jonica-Scalea

Isola Capo Rizzuto-Palmese

Rende-Soriano

La classifica

Sambiase 33*

Soriano 26

Vigor Lamezia 22

PraiaTortora 21

Cittanova 20

Rende 19

Reggio Ravagnese 18

Bocale 18

StiloMonasterace 17*

Brancaleone 17

Palmese 16

Scalea 15

Isola CR 11

Gioiosa J 10

Morrone 9

Paolana 8

*una partita in più