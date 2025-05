Si è conclusa oggi pomeriggio la regular season del campionato di Eccellenza calabrese con la disputa della 30esima e ultima giornata. Il verdetto principale arriva da Gioia Tauro, dove il Soriano compie una vera e propria impresa battendo 2-1 la Gioiese e strappando in extremis il quinto posto in classifica, utile per accedere ai play off. Grande amarezza invece per la Reggioravagnese, sconfitta sul campo della Dgs PraiaTortora e clamorosamente fuori dalla griglia degli spareggi.

La Vigor Lamezia, già certa del primo posto, ha chiuso travolgendo 5-0 il San Luca in un primo tempo senza storia, prima che la gara venisse sospesa nella ripresa. La Rossanese, sicura del secondo posto, ha invece perso 3-1 in casa contro il Bocale in un match ininfluente ai fini della classifica. Allo “Stefano Rizzo" i reggini conquistano i 3 punti ma a prendersi la scena è Vincenzo Romano: l'attaccante del Bocale (oggi in panchina ndr) conquista con 20 gol il titolo di capocannoniere, alle sue spalle Fioretti a quota 18.

Nella zona alta, vittorie decisive anche per Paolana, corsara a Cittanova, e Isola Capo Rizzuto, che ha superato la Palmese. Queste due, insieme al Soriano, completano la griglia play off.

In coda, il Castrovillari ha superato il Brancaleone e l’Ardore ha battuto il Rende: saranno loro a disputare l’unico play out in programma domenica prossima, 11 maggio, in casa dei cosentini.

I risultati

Ardore-Rende

Castrovillari-Brancaleone

Cittanova-Paolana

Dgs Praiatortora-Reggioravagnese

Gioiese-Soriano

Isola CR-Palmese

Rossanese-Bocale

San Luca-Vigor Lamezia

La classifica

Vigor Lamezia 65

Rossanese 56

Reggioravagnese 51

Paolana 51

Isola CR 50

Soriano 49

Palmese 48

Praiatortora 45

Gioiese (-3) 39

Bocale 37

Cittanova 35

Brancaleone 35

Ardore 23

Castrovillari (-1) 23

San Luca (-1) 13

Rende 12

Play off

Rossanese-Soriano

Paolana-Isola CR

Play out

Castrovillari-Ardore