Quarta vittoria consecutiva e undicesimo risultati utile di fila per il Trebisacce che non ha alcuna intenzione di fermarsi e continua a viaggiare come un treno in questo campionato di Eccellenza. La compagine giallorossa anche nella tredicesima giornata torna a casa con tre punti (quattordici gol nelle ultime quattro uscite). Secco tris rifilato alla Gioiese con la doppietta di Leonori J. e il gol di Lemos.

Parla Malucchi

I delfini rimangono a meno uno dalla vetta, continuando una scia che non era assolutamente scontata, così come non lo era l'ennesimo successo. Sulla partita si è espresso il tecnico Malucchi: «Sicuramente ogni partita è difficile, anche se abbiamo avuto totale controllo. Un po' di equilibrio fino al primo tempo, con l'1-0 siglato da Leonori J, ma dopo il raddoppio abbiamo indirizzato la partita verso la vittoria. Ovviamente nel primo tempo la squadra poteva e doveva fare meglio, ma non è facile né scontato che ogni settimana le partite vengano interpretate bene».

E poi, sulla questione mercato: «Da dicembre inizia tutto un altro campionato - continua il tecnico - poiché ogni squadra venderà cara la pelle. Io ho piena fiducia nei ragazzi, e sia al ds Rugiano che alla società ho detto che loro devono essere il punto fermo. Se dovesse mai arrivare qualcuno, deve essere utile sia come mentalità che come meccanismo. Non abbiamo una rosa lunghissima e lo sappiamo, magari dobbiamo lavorare in tal senso per garantirci più soluzioni a gara in corso». Per i giallorossi all'orizzonte c'è il secondo impegno interno consecutivo contro la Reggioravagnese.