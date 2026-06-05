Nelle ultime settimane aveva circolato la voce di un possibile interessamento del Corigliano per rilevare il titolo del Trebisacce. Come precisato dalla nostra redazione, però, non si trattava di nulla di concreto: e soprattutto l'iniziativa sembrava provenire dal club coriglianese, non da quello giallorosso. Un dettaglio che avrebbe dovuto orientare diversamente la lettura della vicenda.

Nel segno della progettualità

In ogni caso, i Delfini hanno inteso chiarire ogni punto della questione: «Il Presidente Rocco Carlomagno e tutta la società del Trebisacce intende chiarire alcuni punti su tale questione. Non esiste la volontà di cessione da parte del club».

Anzi, la società rincara: «Precisiamo, inoltre, di essere attualmente impegnati, insieme a tutti i soci e al consiglio direttivo, nella programmazione della nuova stagione 2026/2027, confermando la piena operatività della struttura societaria e la continuità del lavoro quotidiano. La proprietà ribadisce il proprio impegno nei confronti del club, dei tesserati e della tifoseria, come ha fatto in questi quattro anni raggiungendo risultati davvero straordinari».

E ancora: «A tal fine è necessario evidenziare che la Società ha bisogno dell’aiuto di tutta la comunità giallorossa e che verrà, a breve, indotta una manifestazione di interesse per allargare l’assetto societario, invitando a partecipare chiunque voglia far parte di questa grande famiglia, rendendo partecipi le altre associazioni e le istituzioni in particolare».