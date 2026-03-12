All'orizzonte il venticinquesimo turno del campionato di Eccellenza che si è addentrato nel suo rush finale e decisivo, soprattutto per quel che riguarda la volata per il primo posto. Allo stesso tempo ultimi diciotto punti per stabilire le definitive gerarchie di classifica.

Le gare in programma

Continua a fare una corsa a parte la capolista Praiatortora, che viaggia a più otto sulla seconda. Finora la compagine di mister Viscardi le ha vinte tutte nel girone di ritorno e vuole continuare così, per questo non è intenzionata a fare sconti contro il Brancaleone. Vuole invece ipotecare il secondo posto il Trebisacce, e cercare di evitare anche i playoff. Per farlo i Delfini dovranno conquistare altri tre punti, in casa contro un'Isola CR quasi salvo.

Si infiamma invece la lotta per il terzo posto tra Stilomonasterace e Paolana, distanziati da tre punti. Prosegue la lotta a distanza con la formazione di mister Papaleo ospiterà il fanalino Cittanova già rassegnato al proprio destino. Insidiosa trasferta invece per la Paolana che sarà di scena sul campo del Castrovillari.

Bagarre per il quinto posto invece e che coinvolge quattro squadre. Virtuale quinto posto per il Soriano Fabrizia, in attesa del responso in merito ai fatti contro la Palmese, e con i rossoblù che saranno di scena in casa di una Gioiese con un piede e mezzo in Promozione. Deve tornare a fare punti la Reggioravagnese, se vuole tornare in corsa per la quarta piazza, e con gli amaranto che saranno ospiti della Palmese. Da tripla il match tra DBR Luzzi (reduce dalla cocente eliminazione in Coppa Italia Dilettanti) e Virtus Rosarno. Vuole tornare ai tre punti anche il Bocale che ospiterà una Rossanese che domenica scorsa ha ottenuto la salvezza matematica.

Le partite

Bocale-Rossanese

Castrovillari-Paolana

DBR Luzzi-Virtus Rosarno

Praiatortora-Brancaleone

Gioiese-Soriano Fabrizia

Palmese-Reggioravagnese

Stilomonasterace-Cittanova

Trebisacce-Isola CR