Terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei uscite e un solo gol subito nelle ultime otto uscite di campionato. La capolista Praiatortora continua a correre forte, difendendo a spada tratta la vetta della classifica dalle grinfie del Trebisacce. Piegata dunque anche la resistenza dell'Isola Capo Rizzuto con un gran gol dal limite di Dominguez S.

Parla De Rosa

Nel post gara, ecco le parole del vice-presidente De Rosa: «Tutte le partite sono sofferte e soprattutto incerte, finché l'arbitro non fischia. Noi siamo sicuramente contenti di quanto stiamo facendo e a maggio, come dico sempre, si tireranno le somme. Quanto al mercato, si dice sempre che squadra che vince non si cambia e dunque non vedo il motivo di fare cambi poiché ritengo che la squadra sia competitiva e sia costituita da un buon organico. Se poi si presenterà l'occasione di qualche profilo, allora ben venga». Per la compagine tirrenica adesso c'è la trasferta in casa del Soriano Fabrizia.