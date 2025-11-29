All’orizzonte c’è la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, che avvicina il giro di boa: dopo questo turno, infatti, resteranno solo tre gare alla conclusione del girone d’andata. Un weekend caratterizzato dalla corsa al vertice, dalla lotta per i playoff e dai ritardi di alcune squadre inizialmente accreditate tra le protagoniste

Le prime due

Al momento sembra sempre più corsa a due per la vetta, con un discorso riservato a Praiatortora e Trebisacce. Turno davvero ostico per la capolista che farà visita a una Paolana in difficoltà e che in settimana ha cambiato tecnico, annunciando Corapi. La capolista è imbattuta da sei giornate e con una sola sconfitta all'attivo ma dovrà fare attenzione, perché al Tarsitano la Paolana è ancora imbattuta e ha totalizzato 13 punti, più di tutti in casa, senza dimenticare che non prende gol davanti ai propri tifosi da due mesi.

Trasferta insidiosa anche per il Trebisacce, senza dubbio la squadra più in forma del campionato e con nove risultati utili consecutivi. I delfini vogliono continuare a nuotare in mare aperto, ma saranno di scena in casa della Palmese che, davanti ai propri tifosi, è la seconda squadra più prolifica.

Le altre sfide

Appaiate al terzo posto, a quota venti punti, ci sono Reggioravagnese e Isola CR entrambe impegnate sul proprio campo. Quanto alla compagine amaranto, l'obiettivo è dare continuità ai risultati e mantenere le primissime piazze, ma bisogna superare l'ostacolo Gioiese che è stata profondamente rinnovata nelle ultime due settimane. La compagine isolana, invece, ospiterà un Bocale che sta attraversando un buon momento di forma. La formazione di Gregorace ha ritrovato la vittoria (in extremis) domenica non ancora tutto lo smalto di qualche settimana fa.

Chiamata al rialzo immediato la Virtus Rosarno dopo il brusco black out di sette dell'ultimo turno. La compagine amaranto ospita un Cittanova sulla carta ampiamente alla portata, ma l'unica opzione sono i tre punti. Giustiziere della Virtus Rosarno è stato lo Stilomonasterace che, dopo il 4-1, vola sulle ali dell'entusiasmo ma non troppo, anche perché deve creare continuità. La compagine di mister Papaleo sarà di scena a Brancaleone, in una gara da non sottovalutare.

Da tenere sotto stretta osservazione la sfida tra Rossanese e DBR Luzzi, in una sfida tra due squadre in forte ritardo rispetto alle aspettative iniziali e proprio per questo nessuna delle due può sbagliare. Un passo falso comprometterebbe la corsa. Chiude il programma il match salvezza tra Soriano Fabrizia e Castrovillari.

Il programma

Brancaleone-Stilomonasterace

Isola CR-Bocale

Palmese-Trebisacce

Paolana-Praiatortora

Reggioravagnese-Gioiese

Rossanese-DBR Luzzi

Soriano Fabrizia-Castrovillari

V. Rosarno-Cittanova