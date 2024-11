È in programma domani, sabato 9 dicembre, l’anticipo della quattordicesima giornata del massimo campionato regionale. Il Sambiase di mister Claudio Morelli, affronterà tra le mura amiche del “Gianni Renda” lo Stilomonasterace, squadra guidata in panchina da Francesco Galati.

I padroni di casa guidano la classifica a quota 30 punti, a 4 lunghezze dal Soriano e a ben 8 dalla Vigor Lamezia. Lo Stilomonasterace, invece, occupa la nona posizione a quota 17 punti.

Sulla carta, una partita abbordabile per i giallorossi, reduci da un ottimo periodo di forma, per ultimo la vittoria ai danni della Paolana per 3-1.

Mister Morelli continua a macinare vittorie non solo in campionato ma anche in Coppa Italia, infatti, mercoledì 13 dicembre la compagine lametina affronterà il ritorno della semifinale con il Trebisacce. Nella gara di andata i giallorossi si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Strumbo e Trentinella.

Il Sambiase continua ad essere protagonista sul campo, mentre sul mercato, fin ora, non sono stati fatti movimenti in entrata, sicuramente non necessari di fronte ad una rosa ampia ed esperta che continua a macinare risultati. L’unica cessione - comunicata con una nota ufficiale dalla società - è quella dell’attaccante Marcos Cordary alla società pugliese Novoli calcio.

Il programma della 14esima giornata

Sambiase-Stilomonasterace (sabato 9)

Bocale-ReggioRavagnese

Brancaleone-Vigor Lamezia

Cittanova-Paolana

Dgs Praiatortora-Morrone

Gioiose Jonica-Scalea

Isola Capo Rizzuto-Palmese

Rende-Soriano

La classifica

Sambiase 30

Soriano 26

Vigor Lamezia 22

PraiaTortora 21

Cittanova 20

Rende 19

Reggio Ravagnese 18

Bocale 18

StiloMonasterace 17

Brancaleone 17

Palmese 16

Scalea 15

Isola CR 11

Gioiosa J 10

Morrone 9

Paolana 8